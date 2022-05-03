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海龜疑遭「幽靈漁網」絞殺 屏縣祭獎勵金回收廢漁網

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府透過今年度辦理廢棄漁網獎勵回收機制與妥善處理與去化，從源頭管控，末端清除，減少幽靈漁撈的再發率。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府透過今年度辦理廢棄漁網獎勵回收機制與妥善處理與去化，從源頭管控，末端清除，減少幽靈漁撈的再發率。圖／屏東縣政府提供

屏東小琉球前天驚見1隻綠蠵龜在蛤板灣外約百公尺水域遭廢漁網纏困頭頸死亡，到場援救的小海洋志工感嘆，官方應正視海中隱形殺手「幽靈漁網」；縣府表示，透過今年度辦理廢棄漁網獎勵回收機制與妥善處理與去化，從源頭管控，末端清除、再利用，減少幽靈漁撈的再發率。

小琉球被譽為海龜天堂，小琉球海洋志工隊說，造成綠蠵龜死亡的網具，可能自其他海域漂來，漁具漁網當初製造的目的就是捕捉海中生物，即使廢棄，但在海中仍發揮「漁撈」功能。

垂死及腐爛的生物氣味吸引其他魚類來覓食，又發生自動重新誘餌連環效應，不僅困住魚類，海龜、海鳥都可能被纏繞導致受傷或無法進食；珊瑚礁也因漁網覆蓋導致斷裂、無法生長，珊瑚存活率降低，海洋生物也失去棲息地，也會纏住或堵塞船舶的進水閥、螺旋槳、螺旋槳軸和舵，使船舶擱淺。

縣府海洋及漁業事務管理所長陳仕元說，小琉球沿近3浬從2013年起禁用刺網，除了加強安檢公所也不定時岸際巡邏，加上漁業署去年7月公告刺網實名制，漁民應該不致再冒風險使用刺網；造成綠蠵龜死亡的網具，可能自其他海域漂流而來，也可能是漁船遺落，若是漁船使用不當網具造成綠蠵龜死亡，依漁業法可處3萬元以上15萬元以下罰款。

對於「幽靈漁網」造成的危害，他說，縣府在海洋委員會海洋保育署支持試辦廢棄漁網回收、妥善處理與再利用機制，廢棄漁網去除浮子、沉子、浮球及垃圾雜物後，最高以每公斤15元獎勵金回收，對象限設籍屏東縣漁民，至12月31日，漁民可將廢棄漁網於每月第一、二周的周三，帶至鹽埔漁港、枋寮漁港、水利村漁港、塭豐漁港等暫置區回收，未有暫置區的漁港可向當地漁會登記，或撥打大仁科技大學服務專線0970-233-322，另行安排回收時間。

屏東小琉球前天驚見1隻綠蠵龜遭廢漁網纏困頭頸死亡，到場援救的小琉球海洋志工隊員感嘆「幽靈漁網」，成為海洋的隱形殺手。圖／小琉球海洋志工隊提供
屏東小琉球前天驚見1隻綠蠵龜遭廢漁網纏困頭頸死亡，到場援救的小琉球海洋志工隊員感嘆「幽靈漁網」，成為海洋的隱形殺手。圖／小琉球海洋志工隊提供
屏東小琉球前天驚見1隻綠蠵龜遭廢漁網纏困頭頸死亡，到場援救的小琉球海洋志工隊員感嘆「幽靈漁網」，成為海洋的隱形殺手。圖／小琉球海洋志工隊提供
屏東小琉球前天驚見1隻綠蠵龜遭廢漁網纏困頭頸死亡，到場援救的小琉球海洋志工隊員感嘆「幽靈漁網」，成為海洋的隱形殺手。圖／小琉球海洋志工隊提供

小琉球 綠蠵龜 幽靈

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