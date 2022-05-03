海龜疑遭「幽靈漁網」絞殺 屏縣祭獎勵金回收廢漁網

屏東小琉球前天驚見1隻綠蠵龜在蛤板灣外約百公尺水域遭廢漁網纏困頭頸死亡，到場援救的小海洋志工感嘆，官方應正視海中隱形殺手「幽靈漁網」；縣府表示，透過今年度辦理廢棄漁網獎勵回收機制與妥善處理與去化，從源頭管控，末端清除、再利用，減少幽靈漁撈的再發率。

小琉球被譽為海龜天堂，小琉球海洋志工隊說，造成綠蠵龜死亡的網具，可能自其他海域漂來，漁具漁網當初製造的目的就是捕捉海中生物，即使廢棄，但在海中仍發揮「漁撈」功能。

垂死及腐爛的生物氣味吸引其他魚類來覓食，又發生自動重新誘餌連環效應，不僅困住魚類，海龜、海鳥都可能被纏繞導致受傷或無法進食；珊瑚礁也因漁網覆蓋導致斷裂、無法生長，珊瑚存活率降低，海洋生物也失去棲息地，也會纏住或堵塞船舶的進水閥、螺旋槳、螺旋槳軸和舵，使船舶擱淺。

縣府海洋及漁業事務管理所長陳仕元說，小琉球沿近3浬從2013年起禁用刺網，除了加強安檢公所也不定時岸際巡邏，加上漁業署去年7月公告刺網實名制，漁民應該不致再冒風險使用刺網；造成綠蠵龜死亡的網具，可能自其他海域漂流而來，也可能是漁船遺落，若是漁船使用不當網具造成綠蠵龜死亡，依漁業法可處3萬元以上15萬元以下罰款。