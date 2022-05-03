高雄發弱勢免費快篩南市議員也請命 巿府：有其他規畫

高雄市政府為照顧低收入戶，率先實施快篩試劑兌換券，台南市議員陳秋萍、陳怡珍等10人今天連署為弱勢族群請命，要求市府跟進，盡速發放快篩試劑兌換券給弱勢低收入戶族群。南市衛生局長許以霖表示，目前尚無此規畫，但會有其他照顧弱勢族群的具體作法。

南市議員陳秋萍、周麗津、蔡旺詮、陳怡珍、李啟維、陳碧玉、林志聰、蔡秋蘭、吳通龍等人共同呼籲，台南地區同樣都是面臨日漸增溫的疫情，要求台南市政府比照高市，針對弱勢低收入戶由里長協助發放快篩試劑兌換券，弱勢低收入戶即可持健保卡和兌換券到各社區藥局領取快篩試劑。

議員認為，低收入戶都是經濟弱勢，一個人1包5劑就要5百元，對他們而言是額外的沉重負擔，為了降低弱勢低收入戶的壓力，希望市府能體恤，盡速發放快篩試劑兌換券給低收入戶。

他們也要求市府盡速與台南市藥師公會協調，立即建立讓各藥局藥師可持這些兌換券向市府來請領款項的SOP。另街友部分，則由社會局列冊，直接在定點發送快篩試劑。