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不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

高雄發弱勢免費快篩南市議員也請命 巿府：有其他規畫

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市議員陳怡珍等10名議員連署要求市府發放快篩試劑兌換券給低收入戶，照顧弱勢族群。記者鄭惠仁／翻攝
台南市議員陳怡珍等10名議員連署要求市府發放快篩試劑兌換券給低收入戶，照顧弱勢族群。記者鄭惠仁／翻攝

高雄市政府為照顧低收入戶，率先實施快篩試劑兌換券，台南市議員陳秋萍、陳怡珍等10人今天連署為弱勢族群請命，要求市府跟進，盡速發放快篩試劑兌換券給弱勢低收入戶族群。南市衛生局長許以霖表示，目前尚無此規畫，但會有其他照顧弱勢族群的具體作法。

南市議員陳秋萍、周麗津、蔡旺詮、陳怡珍、李啟維、陳碧玉、林志聰、蔡秋蘭、吳通龍等人共同呼籲，台南地區同樣都是面臨日漸增溫的疫情，要求台南市政府比照高市，針對弱勢低收入戶由里長協助發放快篩試劑兌換券，弱勢低收入戶即可持健保卡和兌換券到各社區藥局領取快篩試劑。

議員認為，低收入戶都是經濟弱勢，一個人1包5劑就要5百元，對他們而言是額外的沉重負擔，為了降低弱勢低收入戶的壓力，希望市府能體恤，盡速發放快篩試劑兌換券給低收入戶。

他們也要求市府盡速與台南市藥師公會協調，立即建立讓各藥局藥師可持這些兌換券向市府來請領款項的SOP。另街友部分，則由社會局列冊，直接在定點發送快篩試劑。

低收入戶 快篩 台南

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