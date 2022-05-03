春藝小劇場《大言舌時代》實境劇場 觀眾入戲主導劇情

白開水劇團2022後疫情世代作品「玩戲空間3+1《大言舌時代》」，首次走進駁二正港小劇場，以「實境戲劇、角色扮演、邏輯遊戲」的沉浸式劇場形式結合實境互動，由觀眾破解遊戲任務推動劇情發展，不但能主導劇情環節，還能與表演者同台演出。5月13日至15日於高雄駁二正港小劇場演出6場，購票可上「OPENTIX兩廳院文化生活」。

白開水劇團在高雄市政府文化局小劇場徵件計畫「鼓勵創新實驗性特色之作品」支持下，將玩戲空間系列最新作品《大言舌時代》帶進駁二正港小劇場，讓劇情和演出直接與觀眾的想法作連結，創造出劇場裡的無限可能，翻轉正港小劇場舞台，並串連城市裡的其他空間來配合前導彩蛋演出，讓觀眾進場後就對劇場有不同想像。

《大言舌時代》保留實境、解謎和觀眾參與的特色，以「高級玩家券」、「移動式玩家券」、「陪審團玩家券」3種票券，讓觀眾自由選擇參與程度。

「高級玩家券」每場只有10位觀眾，演出前1個半小時可以憑票到駁二臨近的「Old.Trick佬掉牙商行酒吧」，觀賞前導彩蛋場演出，搜集劇情線索後與角色同台演出。正式演出中還能和所有玩家觀眾合作破解遊戲任務。

白開水劇團團長楊順宇指出，《大言舌時代》創作靈感來自疫情衝擊下的反思，疫情升溫使人民生活各方面都遭受影響，被限制的生活行動產生許多負面能量與感受。

楊順宇說，另一方面因為現代科技的便利，增加了民眾在網路、社群媒體平台表達自身感受、對社會政策想法的頻率。演出以2200年做為故事背景，因為人類的負面情緒過漲，世界聯合組織宣布進行全世界「去黑運動」，人類不得再有負面行為及負面情緒的表態，舉凡經由舉發或查證有負面情緒現象產生，將由國際聯合組織進行逮補，檢視人性的時代終將來臨。