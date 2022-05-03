台鐵高雄機廠被批「強渡關山」 高市府：尚未定案

台鐵局高雄機廠都更案上周通過，高市議員林于凱、吳益政不認同審議結果。林于凱今日總質詢指出，高雄機廠坐落高雄核心地帶，目前區外道路連結切割的方案太過零碎，市府應與文資團體合作，保留具文史價值設施及建物，以建構完整鐵道文化。高市副市長林欽榮說，全案尚未塵埃落定，二度公展前持續聽取不同建言。

台鐵高雄機廠占地約32公頃，配合高雄市區鐵路地下化完工通車後臨港線停駛，行政院2012年核定遷廠，高雄機場騰空土地由台鐵局與高市府合作辦理都市計畫變更，提高土地價值並挹注遷廠經費。

議員吳益政也指責高市府強行通過台鐵機廠文教特區雙城計畫。他說，菁英思考無法體會地方歷史脈絡與各種可能性，更別說社區民眾， 很多人未曾踏進這裡一步及參與討論，高市府「強渡關山、給予譴責」， 呼籲市民、文資保存、環境永續及NGO等領域學者專家一起討論，發揮公民參與精神。

議員林于凱指出，機廠位在高雄市核心地帶，雖隸屬台鐵局權責，轉型過程備受在地居民關注，2019 年底議會曾去現勘，當時曾建議西臨港線恢復舊有行駛，但因台鐵缺乏匠師維護無法做到，若保留車廠可創造不一樣的空間使用，成為工業城市再生亮點。

林于凱說，過去歷史不能抹滅，全台鐵道迷人數眾多，文史團體曾建議高雄機廠保存下來見證工業城市，不能被一個文創園區所取代，若僅是單純開發會讓僅剩的鐵道文化消失，他個人贊成2019年國發會提出的規劃藍圖，報告中保留北側貨車工廠及文化休閒專用區等，沒有被切成破碎棋盤格。

兼任高市都委會主委的副市長林欽榮表示，台鐵高雄機廠都市計畫變更案件由市都委會決議附條件式修正通過，這不是全案的塵埃落定，而是法定程序暫告段落，接下來還有第二次公開展覽以及續行兩級兩審制，須送內政部都委會審議後定案。