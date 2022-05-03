高市去年車禍死傷少3047人 林欽榮：多管齊下改善交通
高雄市去年交通事故30日死亡人數較109年同期減少14人，死傷人數則減少3047人。高市副市長林欽榮表示，高市事故數據下降是過去整年道安團隊的多管齊下。包括整合12局處共組交安宣導團，勞工局、監理所更針對大型車事故進行查核。
交通局「高雄市事故防制計畫」專案報告指出，高雄市110年30日死亡人數較109年同期減少14人(-4.0%)，死傷人數較109年減少3,047人(-5.3%)，數據都達成交通部所訂3%降幅目標。另外65歲以上高齡者、18至24歲年輕人、酒駕事故、機車事故及大型車事故等核心族群，也均呈現1%至10%不等降幅。
交通局長張淑娟表示，高雄交通持續朝安全、人本等目標邁進，目前交通安全執行成效持續改善，市府團隊將持續努力，配合交通部「道安精進作為」21項計畫賡續推動安全工程、教育宣導、執法監理等多項重點工作，與市民攜手改造高雄交通新文化。
林欽榮說，三級警戒期間各大接種站同步播放交安宣導影片與發放宣導品等，更重要的是，市民朋友的共同響應，透過無窮民力、改變市民的交通DNA，也代表市府團隊特別感謝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言