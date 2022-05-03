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不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

高市發放低收入戶快篩兌換券 市民直呼很方便

中央社 / 高雄3日電

高市府即日起針對經濟弱勢低收入戶，由里長發放「快篩試劑兌換券」，民眾可前往藥局免費領取1包5劑快篩試劑，約1萬5000戶受惠，民眾今天上午領取後直呼「很方便」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，高雄市長陳其邁有感「低收入戶都是甘苦人」，決定針對約1萬5000戶低收入戶發放快篩試劑兌換券，裡面還有市長給家戶的一封關懷信，為大家加油打氣。有數名民眾今天上午前往苓雅區五福里辦公室領取兌換券，里長邱瑞祥和社工也耐心講解使用方式。

陳其邁說，快篩試劑兌換券昨天已配送至苓雅等17區區公所，剩餘21區快捷郵件也在今天上午送達，再由各區里長們協助發送；市民拿到後記得帶著「快篩試劑兌換券」及「健保卡」前往社區藥局兌換；各藥局會依中央家用快篩實名制系統登記處理，全市共有524家藥局配合。

民眾彭小姐上午9時前往五福里辦公室領取兌換券，她在接受媒體聯訪表示，很感謝市長替市民想到這麼多，不用再擔心排隊還買不到快篩試劑，也能省一筆錢，不過她們全家共有3人，其實還是會擔心不夠用。另名市民則直呼「很方便，去了就能領」，感謝市長貼心。

另針對列冊街友，高雄市政府社會局發布新聞稿指出，主要由高市街友服務中心社工協助，直接發放「快篩試劑」；三民及鳳山街友服務中心今天起會陸續在街友服務中心、各大公園等定點外展服務場所及街友常聚集地點免費發放，同時進行衛教宣導，提醒街友持續遵守防疫規定，勤洗手、戴口罩，共同對抗疫情。

社會局也提醒，市民如出現呼吸道不適症狀，或有可能跟確診者接觸，可使用快篩試劑初步檢測；若檢測陽性也不用慌張，可與市府衛生局防疫專線（07-7230250）聯繫，並將使用過的採檢器材用塑膠袋密封包好，戴好口罩（勿搭乘大眾運輸工具），攜帶至全市社區採檢院所交給院所人員進一步檢測。

快篩 街友 低收入戶

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