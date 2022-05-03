屏東牙醫發大夢 10年拓點要拚上市搶台灣第一
不畏疫情威脅，屏東縣政府第8期大店長課程今天開訓，已有4家牙醫診所的牙醫師陳登偉在開訓首日發下宏願，現年40歲的他以10年為期，希望最終能達成屏東33鄉鎮市都有診所的目標，期許自己走出醫生的象牙塔，攻研企管專業，成為台灣第一個上市櫃的牙醫。
屏東縣府開辦的大店長課程，透過專業課程協助年輕人創業或展店，連續7年已培育191位大店長，以往課程多鎖定餐飲業者，因課程內容吸引其他產業與外縣市企業報名，第3期起陸續有非餐飲產業加入，上一期擴大招訓對象，讓公司在外縣市但設籍屏東的企業主也可以報名，並優先錄取偏鄉企業及二代接班人。
第3期學員王嘉偉，家中原開設土資場，他返家幫忙後開始多元發展，目前已有建築廢棄物回收再利用等多家子公司。王嘉偉說，剛創業時員工僅6、7人，營業額約2700萬至3000萬元，但參加大店長練功後，學到企業管理等技能，目前員工已達30人，去年營業額達6900萬元。
這次再回訓，主要是因公司員工留任率不高，王嘉偉說，好不容易培養出人才，希望他們跟公司一起成長，但每年總還是有3、4人待不住，希望再回來取經，學得人資管理及人才養成，讓公司更穩定成長，今年業績衝破1億2千萬元。
新學期最引人注目的學員是牙醫師陳登偉，他手下已有4家牙醫診所，目前有16位駐診醫師及22位牙助，但他坦言，醫師比較活在自己的象牙塔，除了專業技能外，其他事情多不擅長。他希望多研習企業管理等專業，終極目標是屏東33鄉鎮市不管原住民偏鄉或都會區都看得到他的診所，
他的目標是拚到上市櫃，成為台灣第一個股票公開發行的牙醫體系，陳登偉說，「醫管、生醫等都可以上市櫃了，牙醫當然也可以。」
屏東縣長潘孟安今早參加開訓典禮，他期勉學員發揮屏東人的精神，相互競爭外更相互合作，就跟政治圈一樣，競爭時像羅馬競技場殺的血流成河，但過後還是要合作共同打拚，讓企業紮根屏東，永續經營。
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