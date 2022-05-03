70歲女工日搬20公斤重箱 老闆獲勞工局補助購置搬運機

70歲余女士在高雄一家五金製品服務公司擔任包裝作業員，從事成品包裝線作業，每日要把產品秤重以紙箱打包後，再將重約15至20公斤的箱子搬運至棧板堆疊，因為搬抬堆疊費力，須長期彎腰施力抬舉，造成她肩頸腰部痠痛，影響個人健康及工作效率。

為了讓余女士及其他有相同困擾的中高齡員工能繼續健康工作，雇主透過高雄市政府勞工局的協助，申請職務再設計補助，經過審核成功申請購置「省力真空吸附搬運機」。現在余女士僅需透過簡單的操控，便可輕鬆完成重物的搬運工作，大幅改善原先因徒手搬運造成肌肉骨骼痠痛不適感。她開心的說，真的省了很多體力，工作又能迅速完成。

高雄市勞工局指出，為協助中高齡及高齡者就業，訓練就業中心積極推動職務再設計計畫，今年已審查核定6家事業單位所申請的補助案，成功讓105位中高齡及高齡工作者受惠，幫助這群樂齡工作者排除工作障礙，續留職場。職務再設計提供每位個案每年最高10萬元的補助，企業可多加申請運用，為中高齡族打造更好的就業環境，也可降低職業偒害，增加產值。

訓練就業中心主任楊茹憶表示，目前各產業都面臨缺工困境，仰賴外籍移工僅治標不治本，雖短期補足人力，但無法全面解決問題。少子化下，勞動力短缺的問題將更為嚴峻，因此必須積極推動銀髮就業，透過職務再設計，適度改善工作環境、設備、機具，或重新設計與安排工作方法，才能落實中高齡就業促進專法，打造中高齡友善職場環境。