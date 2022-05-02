去年豪雨屏31線通往德文路崩塌 修復工程流標5次

屏東縣三地門鄉通往德文村屏31線，因去年7、8月連續豪雨造成道路坍方，塌陷落差超過100公分，屏東縣府多次發包道路修復工程，已流標5次、3次檢討，經費從4200萬元提高到4998萬元，道路遲未修復，汛期將至，居民憂心。屏東縣府工務處表示，本月5日將第六次開標，盼能順利發包。

屏東縣三地門鄉屏31線，德文村到三地村，全長7.639公里，去年8月連續豪雨，造成屏31線2公里600公尺到2公里850公尺、2公里950公尺到3公里100公尺處，共300多公尺長的道路塌陷，但由於在山區，修復工程更添難度。

三地門鄉德文村長杜英寬說，屏31線是通往德文唯一道路，卻非常嚴重下陷，恐威脅部落安全，加上來來往往的遊客行經也非常危險，希望道路盡快改善。

三地門鄉長車牧勒薩以·拉勒格安說，屏31線主管機關是屏東縣府，修復工程流標多次，希望汛期來臨趕快完成，避免塌陷更嚴重。

屏東縣長潘孟安日期到三地門鄉德文部落，潘孟安特別跟部落說明屏31線修復工程進度，因為多次流標，縣府有重新檢討，將經費提高到近5千萬元。另外為評估部落地層結構是否安全，縣府補助鄉公所地質鑽探經費，防範部落因地層滑動災害，危及居民生命財產安全。

屏縣府工務處表示，屏31線邊坡災害復建工程，去年底開始上網招標，但因工程困難度，加上原物料飆漲，導致流標，流標5次，檢討3次，經費從4200萬元增加到4998萬元，工期260天。5月5日將第六次開標。