挑戰少子化…屏東幼兒園未竣工先增班 家長盼中籤

屏東縣南州國小附設幼兒園新建園舍工程今天舉行動土典禮，縣長潘孟安出席動土儀式時強調，少子化浪潮下，縣府仍爭取近4千萬元新建園舍，正是想減輕父母的負擔。該項工程預於明年3月竣工，但潘孟安指示校方利用閒置校舍增班，今年9月先招生。

不畏少子化衝擊，屏縣目前除南州國小附幼新建園舍，恆春大光國小附幼也有園舍興建工程，此外，里港玉田國小非營利幼兒園及恆春僑勇國小非營利幼兒園也在興設中。

南小附幼新建園舍上午動土，潘孟安說，新建園舍外觀像客家夥房，適度保留校園中原有的綠樹，明年竣工可望成為屏東最有特色的幼兒園建物。南小附幼目前招收1班30人，屏縣教育處調查，南州學齡前幼童逾200人，且幼兒園到學率達86.7％，居33鄉鎮市之冠，潘孟安因此要求校方利用閒置校舍增班，9月開學時加開1班可收30人的3至5歲混齡班，及1班16人的2至3歲幼幼班。