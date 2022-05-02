夫妻刻畫人生！她從化妝到畫油畫 右手受傷左手繼續畫

屏東縣64歲魏秀敏從美容業主管退休後，丈夫劉震崑發現太太宅在家，鼓勵妻子上樂齡大學，妻子接觸到油畫，就此愛上畫畫，將畫畫當作生活紀錄，兩年前一場意外，魏秀敏的右手韌帶斷裂，創作時會不自覺抖動，右手創作受限，她改練左手畫畫，找回創作樂趣，如今她念空大藝術系三年級，未來還要考碩士班。

72歲劉震崑是國小美術老師退休，創作版畫，鼓勵太太畫畫，夫妻倆一起「刻畫人生」，他在潮州家扶中心擔任美術課輔老師，教學童畫畫，讓角落孩子們藉由畫畫找到興趣。夫妻倆首次開辦雙人聯展，劉震崑展出版畫創作20幅、魏秀敏展出油畫創作17幅。

「人生就像畫布或木板，時間久了容易腐朽，創作過程中，讓人生變更美好」，劉震崑說，他喜歡創作4、50年前的溫馨畫面，喚起老年人回憶，也讓年輕人認識，版畫不是只有黑、白顏色，點、線條也是有灰色地帶，「黑白灰」形成一張張圖的形狀，有漸層、對比，畫作是感性與理性結合。

魏秀敏從美容業主管退休後，宅在家裡整理家務事，她在老公鼓勵下到樂齡大學上課，接觸油畫，開始創作，取材自大自然、鄉村巷弄，她說，兩年前一場意外，造成右手韌帶斷裂，創作時會不自覺抖動，醫師告知右手已無法像以前盡情的繪畫，但她不服輸，改用左手畫，從零開始學習，也找回對創作樂趣。

魏秀敏說，從化妝到畫油畫，創作的媒介不同，畫圖養分就是生活中的一切，她也秉持學到老、活到老精神，現念空中大學藝術系三年級，畢業後，她還想要攻讀藝術相關碩士，持續充實自我。

屏東大學開辦樂齡大學8年，提供「快樂學習、忘記年齡」終身學習環境，此次除了展出夫妻倆雙人聯展，也舉行樂齡大學成果展，即日起到5月29日，展出地點在農業生物科技園區同合會館。