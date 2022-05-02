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牡丹社事件圖文主題展 屏東演武場開展

中央社 / 屏東縣2日電

屏東縣政府出版「暴風、葛藤、隼：牡丹社事件」漫畫，自3日起在屏東演武場舉辦圖文主題展，要讓更多人理解台灣歷史及當時恆春半島上各族群間的生活樣貌。

縣府文化處發布新聞稿表示，「暴風、葛藤、隼：牡丹社事件」一書是由屏東在地作家施百俊老師編創，漫畫家張重金繪製，並經由牡丹社後裔高加馨審定，以最簡單易懂的青少年漫畫形式作為敘事的創作媒介，讓大眾認識牡丹社事件的歷史背景。

文化處表示，牡丹社事件結合了「琉球漂民事件」以及「日本侵台」2起事件的一連串事故與政治角力，其中排灣族人在救助了琉球船難漂民之後，卻因語言障礙產生誤會，導致衝突，是整起事件的關鍵。

展覽內容依據歷史脈絡分4大部份，展場外另設置漫畫打卡牆，場內反思牆、Q&A問題及書中延伸的科普知識等，讓觀者可以一覽漫畫書中的精選片段。

牡丹社事件圖文展期至8月28日，期間也規劃推出與展覽主題相關活動，縣府期盼吸引青少年族群走進展場，以多元角度體驗歷史。

屏東縣政府 琉球

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