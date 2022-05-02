影／南橫通車亂象 3重機騎士操場旁就地便溺犯眾怒

南橫公路昨通車，湧入近6000輛機車，卻傳出觀光亂象；一群重機騎士昨天上午行經桃源區台20線的原住民文化館時，3名騎士為解內急，走到部落綜合運動場旁牆面便溺，遭居民目擊錄影PO網，怒批沒公德心；這段影片也被轉往爆料公社，更引起網友熱議。

南橫公路昨恢通，吸引大批人車潮前往朝聖，但卻有一群重機騎士，昨天上午9時55分行經台20線上寶來產業道路時，將重機停在路邊，走進原住民文化館部落綜合運動場旁牆面隨意便溺，令當地居民看了相當傻眼，並把影片錄下PO網，更怒指「總不能找不到廁所，就隨便亂灑尿吧」。

目擊者回顧，當時正與教友在教會內禮拜，突然聽聞一陣重機聲響，隨後就看到有騎士走到部落綜合運動場旁牆面亂灑尿，還不只一名騎士這樣做，另有2名騎士見狀，有樣學樣在同一個地方如廁，看了相當傻眼。

他還說，3名騎士小便完，拍拍屁股就離開，遺留骯髒的牆面給在地人清洗，真的相當沒公德心。當地居民認為，南橫復通有人願意來到部落觀光固然是好事，但隨地便溺，有損地方形象，也對住戶帶來困擾。

此外，令居民困惑的事情在於該處為桃源區鬧區，除原住民文化館，附近有區公所、分駐所、新開張的711還有不少店家，可以借廁所場所很多，騎士卻選擇隨地便溺。