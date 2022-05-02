快訊

總統府又增疫情 今新增1員工、12憲兵確診

專訪／婚姻讓她很窒息 理科太太「離婚人生變光明」

獨／中央撒錢徵召診所採PCR 醫：政府放不下身段改快篩確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大林蒲遷村要交通配套 陳其邁：盡速推動

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員李順進今總質詢關注大林蒲遷村和相關交通配套。記者林巧璉／翻攝
高雄市議員李順進今總質詢關注大林蒲遷村和相關交通配套。記者林巧璉／翻攝

高雄大林蒲遷村案目前已開過兩場遷村說明會，市議員李順進表示，有80%居民同意遷村，希望市府能盡力替居民爭取權益。遷村後的交通問題也須一併解決，包括已延宕十年的國道七號和穿越機場南北向地下道工程，都是未來居民遷到中安路後的重要道路。

高雄市長陳其邁表示，機場周邊南、北邊道路開闢會加速。目前國七正在專案小組審查，期能盡速核定、動工。

李順進說，大林蒲遷村需有交通配套，高雄機場將在2035年擴建計畫，中央投入767億元，施工期長達15年，「當地交通黑暗期可想而知」，應該南北側拓寬8米道路外，現在從大林蒲要到市區只能走中山路和孔鳳路，南北向沒有道路可走。

機場應善盡責任為當地交通負責，市府應爭取配合穿越機場南北向地下道工程，「這條道路通了大林蒲有安全回家的路，可以往返小港和新遷村案。」也打通南高雄經濟發展、保障生命安全的任督二脈。

李順進指出，國道七號建設延宕10年，目前是選定原規畫路線，「真的不能再拖了，大林蒲居民未來遷村後還是會回到小港工作、辦事，要給民眾安全回家的路。」

李順進說，過去為了第六貨櫃中心，2萬多名紅毛港居民被迫遷村，政府花了329億元，也成為台灣史上最大規模遷村案。現在大林蒲也面臨遷村難題，「不要在國家拼經濟下確認老百姓成為犧牲者。」

陳其邁表示，市府已舉辦二次說明會，未來會持續辦理說明會及溝通，凝聚地方最大共識，目前遷村面臨二大問題是漁港和農地問題，市府會研議最有利方案滿足地方需求。目前農地部分會是市價再加四成補償，有些人未來想繼續捕魚，有些人想被政府收購，市府會跟漁會面對面溝通，確定漁民需求。

機場 國道

延伸閱讀

為了台積電設科學實驗學校 地方憂：排擠原學區

高雄豐年節登場 陳其邁：市府會做原民最好靠山

南橫好久不見！南台灣最美公路可以這樣安排

高雄今增449例 陳其邁：疫情仍是平緩、漸進往上

相關新聞

影／南橫通車亂象 3重機騎士操場旁就地便溺犯眾怒

南橫公路昨通車，湧入近6000輛機車，卻傳出觀光亂象；一群重機騎士昨天上午行經桃源區台20線的原住民文化館時，3名騎士為...

油廠國小改制科學實中社區憂排擠 市府：就學權益不變

高雄市積極打造高科技廊帶，配合半導體聚落，爭取科技部比照其他科學園區在高雄設置科學實驗中學，以迎合國際化人才培育。科學實...

夫妻刻畫人生！她從化妝到畫油畫 右手受傷左手繼續畫

屏東縣64歲魏秀敏從美容業主管退休後，丈夫劉震崑發現太太宅在家，鼓勵妻子上樂齡大學，妻子接觸到油畫，就此愛上畫畫，將畫畫...

高雄大林蒲遷村要交通配套 陳其邁：盡速推動

高雄大林蒲遷村案目前已開過兩場遷村說明會，市議員李順進表示，有80%居民同意遷村，希望市府能盡力替居民爭取權益。遷村後的...

今晨吹強風 台南路燈應聲斷

台南市安南區安通一街與安西二街交叉口路燈今晨疑遭強陣風吹斷，幸未造成傷害，工務局立即通知廠商緊急處理，先將斷桿移除，等天...

暮氣沉沉小漁村活力四射 佳冬塭豐村奪建築圓冶獎

屏東縣沿海地區養殖和漁撈漁業重要產區的佳冬鄉塭豐村，10年前成立社區照顧關懷據點再出發，居民腦力激盪打造屬於自己的漁村特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。