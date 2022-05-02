高雄大林蒲遷村要交通配套 陳其邁：盡速推動

高雄大林蒲遷村案目前已開過兩場遷村說明會，市議員李順進表示，有80%居民同意遷村，希望市府能盡力替居民爭取權益。遷村後的交通問題也須一併解決，包括已延宕十年的國道七號和穿越機場南北向地下道工程，都是未來居民遷到中安路後的重要道路。

高雄市長陳其邁表示，機場周邊南、北邊道路開闢會加速。目前國七正在專案小組審查，期能盡速核定、動工。

李順進說，大林蒲遷村需有交通配套，高雄機場將在2035年擴建計畫，中央投入767億元，施工期長達15年，「當地交通黑暗期可想而知」，應該南北側拓寬8米道路外，現在從大林蒲要到市區只能走中山路和孔鳳路，南北向沒有道路可走。

機場應善盡責任為當地交通負責，市府應爭取配合穿越機場南北向地下道工程，「這條道路通了大林蒲有安全回家的路，可以往返小港和新遷村案。」也打通南高雄經濟發展、保障生命安全的任督二脈。

李順進指出，國道七號建設延宕10年，目前是選定原規畫路線，「真的不能再拖了，大林蒲居民未來遷村後還是會回到小港工作、辦事，要給民眾安全回家的路。」

李順進說，過去為了第六貨櫃中心，2萬多名紅毛港居民被迫遷村，政府花了329億元，也成為台灣史上最大規模遷村案。現在大林蒲也面臨遷村難題，「不要在國家拼經濟下確認老百姓成為犧牲者。」

陳其邁表示，市府已舉辦二次說明會，未來會持續辦理說明會及溝通，凝聚地方最大共識，目前遷村面臨二大問題是漁港和農地問題，市府會研議最有利方案滿足地方需求。目前農地部分會是市價再加四成補償，有些人未來想繼續捕魚，有些人想被政府收購，市府會跟漁會面對面溝通，確定漁民需求。