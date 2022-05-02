暮氣沉沉小漁村活力四射 佳冬塭豐村奪建築圓冶獎

屏東縣沿海地區養殖和漁撈漁業重要產區的佳冬鄉塭豐村，10年前成立社區照顧關懷據點再出發，居民腦力激盪打造屬於自己的漁村特色，透過彩繪及祖孫共學海廢創作作品妝點社區，讓原本暮氣沉沉的小漁村活力四射，繼獲得好讚「6大面向認證」及「社福醫療」優等獎項，今年再獲社區文化景觀營造類建築圓冶獎。

塭豐社區發展協會理事長吳世昌說，歷經2009年88風災造成的慘痛傷害後，在地謀生方式出現轉變，年輕人外移愈來愈嚴重，衍生含括飲食、經濟、環境復原及長者照顧等問題，重建首要任務先成立社區照顧關懷據點，工作人員和志工自費進修老人服務專業知能，讓老有所養，用關懷照護先安定人心，進而拓展到社區營造各面向，不僅走出風災重創的陰霾，藉由小旅行，迎向活力的未來。

他說，對無法參加據點服務及無法煮食或外出採買的長輩，社區提供日托、餐飲服務及樂齡中心多元課程的加值服務，包含漫活瑜珈、不老劇團、爵士二胡社團及禪繞畫等，每天超過6小時時間陪伴長輩；另透過彩繪及祖孫共學海廢創作作品妝點社區，在公共空間打造專屬的裝飾藝術和彩繪牆，栩栩如生的魚兒、螃蟹座椅和超萌的花園鰻，今年獲社區文景觀營造類建築圓冶獎肯定。

縣府社會處社會行政科長張淑貞說，塭豐社區是典型小漁，用「魚兒帶路」讓人彷如置身海洋世界，漫步優游社區，另透過小旅行，重現已消失半世紀的「牽罟及沙窯」傳統漁業文化，以竹筏或舢舨出海繞著魚群撒網，船家趕魚入網吹響螺聲，岸上接收到訊息便腰纏短繩，合力拉繩將漁網拉上岸的景象，給外界全新感受，景觀及產業都做得有聲有色。