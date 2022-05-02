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寶來第二口溫泉井 地方有「異」見 議員促討論

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高市觀光局上月推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動。囻/高市觀光局提供
高市觀光局上月推出「不老春遊趣、寶來野人音樂祭」活動。囻/高市觀光局提供

為振興寶來溫泉觀光，高市觀光局編列4000萬經費要在六龜區溫泉探勘，預計在花賞公園平台鑿井，供業者使用。市議員朱信強表示，在地業者希望在舊有的溫泉頭鑿井，但意見都沒有被採納。觀光局長周玲妏說，近期就會決定鑿井地點，如果業者有不同意見會再到地方討論。

周玲妏表示，第二口井的探查作業持續進行中，近期就會確認鑿井地點，預計會在花賞公園周邊鑿井。朱信強問，「局長你知到水夠不夠用嗎？」周回答，目前都是足夠的。但朱說，事實上是快要不夠了，鑿井的地點要慎選。

「業者的經驗比不上專家學者一句話。」朱信強說，業者反映目前溫泉水量已快不敷使用，原本的寶來溫泉水質較佳、水量也較豐沛，業者可直接使用。花賞公園石灰多、鹽分高，水溫只有50度，未來業者還需稀式才能利用。

朱信強建議，鑿井前應該再到當地討論，不要太倉促做決定，如果鑿井後水量又不夠，未來仍會面臨一樣的問題。

周玲妏表示，不是不採納業者意見，業者想要的水源地需要拉較長的管線，但現在六龜沿線的地形、地貌改變大，只要遇颱風、大雨會造成管路損傷。針對業者的意見，近期會再到當地舉辦研討會，讓業者、廠商、學者交流意見。

2009年莫拉克颱風帶來大量土石流，造成桃源、寶來、茂林區多納等多處溫泉源頭被淹沒，重創地方觀光產業。水利局去年啟動溫泉露頭調查，找到13處天然溫泉露頭，後續將畫設範圍，並公告限制開發，保護溫泉。觀光局則在龜區開鑿溫泉井，打造寶來花賞溫泉公園，因需求量大今年將在鑿第二口井。

溫泉 觀光局 六龜

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