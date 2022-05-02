高雄五甲往中山路要道前鎮媽祖港橋改建 6日起試挖交管

高雄市工務局新建工程處表示，「前鎮媽祖港橋改建工程」5月6日至12日早上9時至下午4點，進行媽祖港橋兩側橋台管線試挖施工作業，將針對媽祖港橋實施交通管制，請用路人提前改道或依現場義交指揮通行，施工期間請用路人減速慢行。媽祖港橋是銜接五甲三路與中山路的要道，交通量大。

工務局表示，媽祖港橋長約51.4公尺，寬約21.6公尺，是養工處危橋評估建議優先改建案件，改建後橋梁寬度為25公尺。為順利進行施工，將先行辦理管線試挖，原則上仍維持既有橋面通行，分兩階段採半封閉施工，並盡可能避開上下班尖峰時段。

新工處說，第一階段將封閉橋梁下游側（五甲三路往中山路方向），第二階段將封閉橋梁上游側（中山路往五甲三路方向），預計7工作日完成，遇雨順延或依工進調整。考慮媽祖港橋交通往返頻繁，建議這段期間往返市區的用路人提早改道分流，利用三誠路及重劃區內道路改道海邦橋，減少車輛堵塞時間。

新工處提醒用路人，施工期間配合施工單位在工區周邊的臨時指示標誌通行，儘可能避開施工壅塞路段提前改道行駛，施工不便處請體諒。用路人可善加利用服務專線電話0929051169了解改道情形。