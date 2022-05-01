高雄城市轉型 獲APEC低碳示範城市金獎

2022年APEC「能源智慧社區最佳案例」評選結果昨天出爐，高雄市政府獲低碳示範城市金獎，從17個會員國、65項提案中脫穎而出。高雄市交通行動服務(MaaS)MeNGo計畫也榮獲 APEC ESCI 2022智慧運輸（Smart Transport）類別銀牌。

APEC「能源智慧社區最佳案例」是因應氣候變遷，邀請各會員國，分享城市如何運用創新科技減碳永續，增進居民生活水準，鏈結產業帶動經濟成長等智慧能源議題，並由專家進行評選。

高市以「高雄綠色轉型：從重工業翻轉至半導體聚落之低碳路徑」為題，詳述高雄推動綠能新政、高科技供應鏈落地帶動產業轉型、智慧與低碳交通運輸網絡、節能建築、能源教育等舉措。高市過去被視為傳統重工業城市，數位轉型成兼顧低碳永續及前瞻科技產業發展的智慧城市。

高市副市長林欽榮表示，在高雄分享的綠能新政計畫中，除了6年1.25GW光電創能外，還有一亮點是高雄綠電供應的城市級綠電管理平台。平台有4大特點，包括綠電案場規模全台最大、 涵蓋的綠電發電種類多元，有屋頂型、地面型、水面型、漁電共生等太陽能光電、水力發電、生質能發電。創能、節能、儲能都能透過單一平台管理；未來將納入綠電憑證、綠電媒合交易的機制，鼓勵在高雄的生產單位使用綠電。

林欽榮說，綠能政策帶來的能源轉型，不只減碳，更為高雄創造新的工作機會。除了太陽能相關產業的就業需求，綠電也成為吸引已加入RE100計劃的高科技廠商落地投資的正向誘因，目前已有台積電、默克、日月光、穩懋、英特格等國際半導體大廠，加入投資高雄的行列。其他在地廠商，也加入追求ESG、節能減碳與使用綠能的改革中。

高雄今年提出高雄綠色轉型和交通行動服務MeNGo計畫，獲得一金一銀，得獎總分比值和美國、中國同列第一名得獎數國家。