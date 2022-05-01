香蕉價格一公斤30元 蕉農估下月產量增會再跌

高雄美濃、旗山香蕉去年底因西南氣流影響，產量減少，產地價一度飆升至每公斤4、50元，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，香蕉冬季較好吃、取代水果少，今年1月至4月香蕉因供給減少，價格上漲，近期隨著天氣變熱，香蕉產量增加，價格已逐漸下降。

鍾清輝表示，香蕉為常年性植物，去年8月受西南氣流影響，天氣溼冷讓香蕉開花結果速度延緩，因此今年初香蕉產量少、價格高，隨著氣候變暖，產量已逐漸增加，取代水果如鳳梨、西瓜等種類較多、數量也多，讓價格恢復每公斤30元。鍾清輝說，因年初香蕉價格好，也擔心吸引農民一窩蜂種植，恐導致明年香蕉供過於求，價格暴跌，提醒農民不要搶種。

旗山果菜運銷合作社經理郭泰呈表示，前2周起隨著高、屏、嘉義香蕉接連採收，香蕉市場拍賣價大跌，引起蕉農不滿。去年香蕉研究所統計，因年中香蕉價格暴跌，領蕉苗意願較低，今年初香蕉量少才價格飆高，隨著近幾年氣候異常、病蟲害，香蕉已沒有過去那麼好種，每100棵香蕉樹約只能收成8成多。