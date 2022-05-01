怪現象！高雄篩檢站車來速一堆人PCR 沿愛河排隊等

高雄本土確診病例持續發燒，衛生局今公布最新確診個案高達434例，由於有不少被匡列的民眾接到衛生局簡訊，前往各篩檢站排隊PCR，位於立德棒球場的「車來速」篩檢站，今天下午出現汽機車沿愛河邊大排長龍的怪現象，衛生局緊急啟動分流機制，2小時內將人車分流至鄰近篩檢站。

高市衛生局設在市中路的立德棒球場的車來速篩檢站，今天下午出現汽機車民眾大排長龍情形，長長的汽機車隊伍沿市中路、旺盛街和河東路愛河周邊綿延。

記者路過好奇問正在排隊的女子，「你們到底在排什麼？」女子表示，「有接到簡訊，想說到篩檢站進行篩檢，沒想到，會排這麼長的隊伍，等好久」。