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怪現象！高雄篩檢站車來速一堆人PCR 沿愛河排隊等
高雄本土確診病例持續發燒，衛生局今公布最新確診個案高達434例，由於有不少被匡列的民眾接到衛生局簡訊，前往各篩檢站排隊PCR，位於立德棒球場的「車來速」篩檢站，今天下午出現汽機車沿愛河邊大排長龍的怪現象，衛生局緊急啟動分流機制，2小時內將人車分流至鄰近篩檢站。
高市衛生局設在市中路的立德棒球場的車來速篩檢站，今天下午出現汽機車民眾大排長龍情形，長長的汽機車隊伍沿市中路、旺盛街和河東路愛河周邊綿延。
記者路過好奇問正在排隊的女子，「你們到底在排什麼？」女子表示，「有接到簡訊，想說到篩檢站進行篩檢，沒想到，會排這麼長的隊伍，等好久」。
市府衛生局表示，因為被指定匡列隔離對象，下午通知的人比較多，因此立德棒球場的篩檢站出現採檢人潮，發現有排隊車流後，已啟動疏散分流機制後，2小時內已分流至鄰近同盟公園及展覽館2處社區採檢站。
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