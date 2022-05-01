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怪現象！高雄篩檢站車來速一堆人PCR 沿愛河排隊等

聯合報 / 記者石秀華／高雄即時報導
至立德棒球場篩檢站等篩檢的汽機車隊伍，排到沿愛河的河東路路邊。記者石秀華／攝影
至立德棒球場篩檢站等篩檢的汽機車隊伍，排到沿愛河的河東路路邊。記者石秀華／攝影

高雄本土確診病例持續發燒，衛生局今公布最新確診個案高達434例，由於有不少被匡列的民眾接到衛生局簡訊，前往各篩檢站排隊PCR，位於立德棒球場的「車來速」篩檢站，今天下午出現汽機車沿愛河邊大排長龍的怪現象，衛生局緊急啟動分流機制，2小時內將人車分流至鄰近篩檢站。

高市衛生局設在市中路的立德棒球場的車來速篩檢站，今天下午出現汽機車民眾大排長龍情形，長長的汽機車隊伍沿市中路、旺盛街和河東路愛河周邊綿延。

記者路過好奇問正在排隊的女子，「你們到底在排什麼？」女子表示，「有接到簡訊，想說到篩檢站進行篩檢，沒想到，會排這麼長的隊伍，等好久」。

市府衛生局表示，因為被指定匡列隔離對象，下午通知的人比較多，因此立德棒球場的篩檢站出現採檢人潮，發現有排隊車流後，已啟動疏散分流機制後，2小時內已分流至鄰近同盟公園及展覽館2處社區採檢站。

高雄民眾頂烈陽到設在立德棒球場的篩檢站篩檢，出現汽機車排隊的怪現象。記者石秀華／攝影
高雄民眾頂烈陽到設在立德棒球場的篩檢站篩檢，出現汽機車排隊的怪現象。記者石秀華／攝影
高市府衛生局在立德棒球場設立篩檢站，出現汽機車排隊等篩檢的情況。記者石秀華／攝影
高市府衛生局在立德棒球場設立篩檢站，出現汽機車排隊等篩檢的情況。記者石秀華／攝影
排隊至立德棒球場篩檢站等篩檢的隊伍從「人」變成「汽機車」，長長隊伍從愛河邊轉進旺盛街。記者石秀華／攝影
排隊至立德棒球場篩檢站等篩檢的隊伍從「人」變成「汽機車」，長長隊伍從愛河邊轉進旺盛街。記者石秀華／攝影

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