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屏東縣萬金舊閒置衛生室活化 變身「這裡好好生活所」
屏東縣萬巒鄉公所將萬巒鄉萬金舊衛生室空間閒置活化，整合在地業者、返鄉與留鄉年輕人，打造「這裡好好生活所」，透過故事採集、對話交流、餐桌合作、畫作共創，串連萬巒各界夥伴，現行透過「萬巒採集手計畫」，發行「萬巒諸角季刊」，促成地方與需求者交流，與居民共創大型萬巒刺繡毯，藉由共創聊天過程，居民生活大小事。
萬巒鄉長林國順說，年輕人充滿創意、想像力，希望大家採集萬巒美好的事物，一起尋找在萬巒好好生活的模式，也是成立「這裡好好生活所」的目的。
「這裡好好生活所」所長陳泱竹說，藉由故事採集、對話交流、餐桌合作、畫作共創等活動，串連萬巒各界夥伴，共同構築心目中理想的生活。
陳泱竹說，透過「萬巒採集手計畫」，發行「萬巒諸角季刊」，介紹萬巒特色文化、景點與產業職人外，媒合地方徵才、租屋與徵稿，促成地方與需求者交流。也以萬巒在地食材為基礎，夥伴們，每月定期聚會討論創意發想，研發專屬萬巒在地風味，也邀請萬巒鄉親，透過「戳戳繡共創」活動，共作完成160公分Ｘ80公分的萬巒地景特色畫作。
陳泱竹來自潮州，她說，舊的萬金衛生室閒置約5年，團隊成員進駐，目前約10人，夥伴年紀約在20多歲到40歲，希望能扮演產業資訊共享中心，將萬巒青年與產業結合。
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