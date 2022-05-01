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支援送藥兩頭燒 藥局：快篩試劑到貨時間不定困擾多
快篩試劑實名制作業持續，高雄藥局業者反映，快篩試劑到貨時間不定，造成很大困擾，如此也會造成民眾不安，更急切想買。
高雄市鼓山區一家藥局反映，今天凌晨1點半還是久等不到物流送貨，只好半夜先貼出告示：「實名制快篩未到貨，（5月1日）暫停販售一日，請勿排隊！請勿排隊！請勿排隊！」結果今天早上10點半快篩劑送達，開賣半個小時就賣光了。不過這樣也有顧客不滿，因為他們早上來藥局的時候沒有，又撲了空。
藥師無辜又無奈的說：我們也不知道快篩試劑何時能到貨？加上還有居家照護送藥到府的工作，業務量和壓力很大。中央流行疫情指揮中心說會加快配送，但現場還是很亂。
高雄市藥師公會發言人黃芬民表示，疫情確診海嘯將到來，有些藥局已分流上班、人力減半吃緊，現在要支援居家照護送府到藥，再加上快篩試劑實名制，工作量與壓力大增，若快篩試劑每天到貨時間不定，會造成藥局作業很大困擾。對民眾來說，不知道要不要來排隊？什麼時候來排隊？要不要到別家去碰運氣？不確定感讓民眾擔心，就更急切想買，情形就會更亂。
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