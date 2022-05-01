愛河酒駕釀1死3傷 事故路口等快半年行人號誌還沒設

高雄男子黃子洋去年12月26日酒後駕駛BMW轎車，超速行經河東、國民街口釀成事故，造成1死3傷慘劇，被依不確定故意殺人罪嫌起訴。事故路口沒有號誌，高雄市交通局案發後隔2天急辦會勘補破網，計畫增設行人號誌，但事發將滿半年，號誌仍未設立，住戶質疑拖太久。

交通局表示，工程前置作業已完成，並向台電申請用電，會加速進行。

黃男從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，到了國民街口時，撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起，范女送醫後不治，丈夫、2名女兒重傷。

由於國民街未設有紅綠燈號誌，僅有行人穿越道（斑馬線），案發當時不僅黃男違規，對向車輛也未在斑馬線前停車，禮讓范女1家通過，路型規劃引起外界質疑，認為國民街鄰近愛河，未設號誌是在考驗行人反應力。

高雄市交通局事發後急辦會勘，預計在事故路口（河東路／國民街）增設觸控行人號誌，並取消事故路口左右兩旁無號誌的斑馬線，住戶期待完成後改善附近交通狀況。

但事隔半年，國民街、河東路口號誌依然未變，住戶、民眾好奇「是不是事發過後就被遺忘」，擔心下次若愛河附近再舉辦大型活動，行人用路權將再面臨考驗。

當地前金區國民里長謝明致表示，去年底車禍嚇死附近住戶，號誌問題各界關心，經市議員陳若翠協調，事故路口終於要設置行人號誌，他也希望交通單位加快進度，讓行人有號誌可以參考。

對此，高雄市交通局表示，事故路段預計設立紅綠燈，平時採閃爍燈號，行人通過時按下開關，才會轉為紅燈，目前前置作業都已完成；號誌電源仰賴台電供電，近期已向台電申請送電，但附近電源都已下地，須配合台電手孔開挖，才能將電源接上號誌，會請台電加快作業。

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