聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛河酒駕釀1死3傷 事故路口等快半年行人號誌還沒設

聯合報 / 記者張議晨林巧璉／高雄即時報導
高雄河東、國民街口去年一起事故造成1死3傷，原計畫設行人號誌，但迄今仍未設立。記者張議晨/攝影
高雄河東、國民街口去年一起事故造成1死3傷，原計畫設行人號誌，但迄今仍未設立。記者張議晨/攝影

高雄男子黃子洋去年12月26日酒後駕駛BMW轎車，超速行經河東、國民街口釀成事故，造成1死3傷慘劇，被依不確定故意殺人罪嫌起訴。事故路口沒有號誌，高雄市交通局案發後隔2天急辦會勘補破網，計畫增設行人號誌，但事發將滿半年，號誌仍未設立，住戶質疑拖太久。

交通局表示，工程前置作業已完成，並向台電申請用電，會加速進行。

黃男從鹽埕區五福四路酒後上路，過五福橋後左轉河東路，經過民生路口時卻闖紅燈，到了國民街口時，撞上范姓女子一家4口，范女遭撞飛當場倒地，其他家人也因撞擊力道大，當場倒地不起，范女送醫後不治，丈夫、2名女兒重傷。

由於國民街未設有紅綠燈號誌，僅有行人穿越道（斑馬線），案發當時不僅黃男違規，對向車輛也未在斑馬線前停車，禮讓范女1家通過，路型規劃引起外界質疑，認為國民街鄰近愛河，未設號誌是在考驗行人反應力。

高雄市交通局事發後急辦會勘，預計在事故路口（河東路／國民街）增設觸控行人號誌，並取消事故路口左右兩旁無號誌的斑馬線，住戶期待完成後改善附近交通狀況。

但事隔半年，國民街、河東路口號誌依然未變，住戶、民眾好奇「是不是事發過後就被遺忘」，擔心下次若愛河附近再舉辦大型活動，行人用路權將再面臨考驗。

當地前金區國民里長謝明致表示，去年底車禍嚇死附近住戶，號誌問題各界關心，經市議員陳若翠協調，事故路口終於要設置行人號誌，他也希望交通單位加快進度，讓行人有號誌可以參考。

對此，高雄市交通局表示，事故路段預計設立紅綠燈，平時採閃爍燈號，行人通過時按下開關，才會轉為紅燈，目前前置作業都已完成；號誌電源仰賴台電供電，近期已向台電申請送電，但附近電源都已下地，須配合台電手孔開挖，才能將電源接上號誌，會請台電加快作業。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台電 高雄市

延伸閱讀

11年前犯酒駕 桃園男酒後又上路 加速逃給警追

棒球／春季棒球聯賽 台電、富邦公牛闖進冠軍戰

春季聯賽／富邦贏了！曾家輝9局完封勝、下一步爭冠

新法上路 苗栗酒駕累犯首波公布5人

相關新聞

香蕉價格一公斤30元 蕉農估下月產量增會再跌

高雄美濃、旗山香蕉去年底因西南氣流影響，產量減少，產地價一度飆升至每公斤4、50元，美濃區農會總幹事鍾清輝表示，香蕉冬季...

高雄城市轉型 獲APEC低碳示範城市金獎

2022年APEC「能源智慧社區最佳案例」評選結果昨天出爐，高雄市政府獲低碳示範城市金獎，從17個會員國、65項提案中脫...

高雄岡山首家獨立書店今開幕 盼推廣在地藝文傳承岡山味

高雄市岡山區首家獨立書店「剛好販賣所 獨立藝文空間」今天上午舉行開幕儀式，店老闆羅健福表示，未來將舉辦社區歷史導覽、工作...

怪現象！高雄篩檢站車來速一堆人PCR 沿愛河排隊等

高雄本土確診病例持續發燒，衛生局今公布最新確診個案高達434例，由於有不少被匡列的民眾接到衛生局簡訊，前往各篩檢站排隊PCR，位於立德棒球場的「車來速」篩檢站...

屏東縣萬金舊閒置衛生室活化 變身「這裡好好生活所」

屏東縣萬巒鄉公所將萬巒鄉萬金舊衛生室空間閒置活化，整合在地業者、返鄉與留鄉年輕人，打造「這裡好好生活所」，透過故事採集、...

支援送藥兩頭燒 藥局：快篩試劑到貨時間不定困擾多

快篩試劑實名制作業持續，高雄藥局業者反映，快篩試劑到貨時間不定，造成很大困擾，如此也會造成民眾不安，更急切想買。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。