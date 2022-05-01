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影／高雄紅蜜蓮霧首度內銷 現場測試甜度16以上

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影

高雄市農業局今天在蓮潭高雄物產館，推薦路竹栽種、連續12年外銷加拿大等地的「高雄蜜蓮霧」，今年受俄烏戰爭及疫情影響航運，所以首度轉內銷台灣，透過高雄首選電商平台銷售，讓國內也能品嘗精品等級的甜蜜滋味。

以往外銷加拿大等國、且通過380項農藥檢驗的「高雄紅蜜蓮霧」，首次在台灣銷售。高雄市農業局長張清榮表示，這次首推精品蓮霧2.2斤「高雄首選」禮盒裝，特別規畫數量「有十粒」，譬喻高雄的蓮霧「有實力」。這款禮盒專屬上架高雄首選電商平台銷售，原價1200元，現在只要888元。

張清榮說，高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。

農糧署副署長姚志旺表示，「高雄紅蜜蓮霧」12年來都被國際水果貿易商搶購一空，未曾在台灣銷售；每年10月，樹上還沒結果，蓮霧均已被海外頂級超市預購一空。疫情期間原本盤商要用較低的價格採購，農場場長樊豫興拒絕，並尋求高雄物產館合作，將原本外銷等級的精品蓮霧推介給國人。經送SGS等單位檢驗，「高雄紅蜜蓮霧」都通過380項農藥檢驗，合乎國內外高標準。

樊豫興並現場測試「高雄紅蜜蓮霧」甜度，高達16度以上，一般甜度都在14度以上，嘗起來甜滋滋。取名「紅蜜蓮霧，是因為果實紅到發黑發亮，色澤在陽光下綻放一種尊貴的賓士黑，又透映著鮮豔的台灣紅，色澤鮮明是花青素飽滿到出汁的緣故。

樊豫興說，在路竹栽種4公頃的紅蜜蓮霧，照顧非常耗費心力，從剪枝、疏果、採收等每個環節步驟都很謹慎，讓果實推持大小、甜度都在水準之上的品質。高雄首選電商平台：https://www.khagri.org.tw/

高雄市農業局長張清榮、農糧署副署長姚志旺與農場場長樊豫興（右至左），推薦高雄紅蜜蓮霧。記者徐如宜／攝影
高雄市農業局長張清榮、農糧署副署長姚志旺與農場場長樊豫興（右至左），推薦高雄紅蜜蓮霧。記者徐如宜／攝影
現場測試「高雄紅蜜蓮霧」甜度。記者徐如宜／攝影
現場測試「高雄紅蜜蓮霧」甜度。記者徐如宜／攝影
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影
現場測試「高雄紅蜜蓮霧」甜度。記者徐如宜／攝影
現場測試「高雄紅蜜蓮霧」甜度。記者徐如宜／攝影
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影
高雄紅蜜蓮霧對於果實海綿體的創新改良，呈現扎實、多汁、爽甜的口感，冷藏後口感異常鮮脆、脆中帶甜。記者徐如宜／攝影

蓮霧 電商 疫情

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