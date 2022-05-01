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社區發揮減碳創意 燕巢金山里復育多樣樹種吸引獨角仙
高雄市燕巢金山里獲環保署評定為永續家園長期參與型村里，里長與志工們共同努力將里內閒置空地進行綠化，復育環境多樣性種植光臘樹等多樣性樹種，獨角仙族群愈來愈多，並推行無患子培育工作，將果實循環再利用做成清潔劑，以藉此提倡環境友善理念。
國發會於今年3月公布2050淨零排放路徑及策略總說明，轉型策略包括生活轉型，朝向綠色生活及永續發展目標邁進。
高雄市環保局綜計科長陳高鳳表示，高雄市鼓勵更多社區邁向綠色生活，截至昨天有509處社區加入計畫，預計今年度至少再增加30處社區加入永續家園的行列，以「因地制宜、特色亮點」打造社區專屬特色亮點。
燕巢金山里長林順輔長期投入社區改造，與志工們共同努力將里內閒置空地進行綠化，復育光臘樹等多樣性樹種，吸引獨角仙族群，小朋友看到很驚喜。截至目前綠美化面積已超過1200平方公尺，固碳量達4萬零500 kgCO2e。金山里還培育無患子，並將果實循環再利用做成清潔劑，以藉此提倡環境友善理念。
在低碳旅遊部分，金山里結合環保小學堂、農村DIY體驗及鐵馬驛站，規畫出泥火山惡地巡禮、一日果農芭樂體驗、古早土角厝及雞冠山生態踏查4條旅遊行程路線，提供來訪民眾體驗低碳生活。
高雄市環保局長張瑞琿表示，透過社區發揮減碳創意，從日常生活做環保，帶動更多村里一同來響應。高雄市從民國104年推動低碳永續家園計畫，減少達24萬7千公噸碳排放量，約637座大安森林公園每年的碳吸附量，節電更達22萬度，並扣合SDGs11建構具包容、安全、韌性及永續特質的城市。
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