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屏縣勞青處辦公大樓空間美學大改造 一站式服務

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。圖／取自潘孟安臉書

五一勞動節屏東縣府勞動暨青年發展處辦公大樓，因使用已久、設備老舊，屏縣府去年展開整體修繕，多元化功能規畫，全面整修啟用，空間美學大改造，力推一站式貼心服務。

副縣長吳麗雪說，過去因為辦公空間不足，勞青處各科分散三處辦公，不利業務整合協調推動，且對民眾洽公也不友善，無法提供一次性整合服務，若涉多項業務恐奔波多處，為提供給勞工朋友優質、專業及多元化的服務空間及洽公環境，因此決定修繕勞青處辦公大樓。

勞青處指出，勞青處大樓在1994年完工，但因使用已久、設備老舊，且隨著時空背景變遷、勞動業務服務對象多元化，縣府決定拉皮空間美學大改造。

整建後勞青處，空間全面利用，煥然一新，經費約六千多萬，1、2樓提供給勞工朋友便利洽公環境，包含青年、中高齡及身心障礙者就業、創業及勞動大學、勞資爭議調解、勞動權益、工會組織、聘雇外國人管理等一站式貼心服務，一樓還有勝利之家的手作咖啡坊，原本3樓有會議室、視聽室及研習教室提供團體租借，歡迎勞工朋友利用。

勞青處長黃鼎倫說，今年五一勞動節，縣府結合了在地商家共同推出五一勞動節優惠方案，計有超過60家商店、旅遊景點、休閒農場、飯店及民宿業者，提供優惠專案活動，希望勞工朋友可以趁著假期多加利用，適時充電放鬆身心。

屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。記者劉星君／攝影
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務，一樓有庇護商店，勝利之家咖啡手作坊進駐。圖／取自潘孟安臉書
屏東縣府勞青處辦公大樓，去年展開整體修繕，勞動節前夕進駐，空間規畫乾淨明亮，力推一站式貼心服務，一樓有庇護商店，勝利之家咖啡手作坊進駐。圖／取自潘孟安臉書

勞動節 青年 屏東縣

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