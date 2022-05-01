屏縣勞青處辦公大樓空間美學大改造 一站式服務

五一勞動節，屏東縣府勞動暨青年發展處辦公大樓，因使用已久、設備老舊，屏縣府去年展開整體修繕，多元化功能規畫，全面整修啟用，空間美學大改造，力推一站式貼心服務。

副縣長吳麗雪說，過去因為辦公空間不足，勞青處各科分散三處辦公，不利業務整合協調推動，且對民眾洽公也不友善，無法提供一次性整合服務，若涉多項業務恐奔波多處，為提供給勞工朋友優質、專業及多元化的服務空間及洽公環境，因此決定修繕勞青處辦公大樓。

勞青處指出，勞青處大樓在1994年完工，但因使用已久、設備老舊，且隨著時空背景變遷、勞動業務服務對象多元化，縣府決定拉皮空間美學大改造。

整建後勞青處，空間全面利用，煥然一新，經費約六千多萬，1、2樓提供給勞工朋友便利洽公環境，包含青年、中高齡及身心障礙者就業、創業及勞動大學、勞資爭議調解、勞動權益、工會組織、聘雇外國人管理等一站式貼心服務，一樓還有勝利之家的手作咖啡坊，原本3樓有會議室、視聽室及研習教室提供團體租借，歡迎勞工朋友利用。