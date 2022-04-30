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降價了！高雄5家有線電視明起可選200元月租方案

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市政府今晚公告111年5家有線電視新增200元組方案，明天起可以有新選擇。示意圖／Ingimage
高雄市政府今晚公告111年5家有線電視新增200元組方案，明天起可以有新選擇。示意圖／Ingimage

高雄市政府今晚公告111年5家有線電視新增200元組方案，明天起可以有新選擇。市府指出，國家通訊傳播委員會（NCC）審查核准通過高市5家有線電視新增200元組方案，明天（5月1日）起正式提供收視戶申購，方案內容為13台無線電視頻道加上自組數個頻道，收視戶多一項選擇。

高雄市有南國、鳳信、港都、慶聯、新高雄等5家有線電視業者，月租費在550元上下。市府指出，為貼近收視戶多元需求，5家有線電視業者配合國家通訊傳播委員會政策，推出以13台無線電視頻道加上自組數個頻道為主的收視費200元方案，提供收視戶多一項申購選擇，收視戶可再依需求自行加購其他加值套餐服務。

此外，高市5家有線電視業者除運用官網、繳費通知單等各式管道宣傳多元頻道分組方案，亦進行門市、客服及工程人員之教育訓練，即時處理民眾收視需求，若之前已向業者登記有意願申購200元組方案者，業者依續通知登記者之收視意願。

南國有線電視台公告，5月1日起推出的200元月租內容。記者徐白櫻／翻攝
南國有線電視台公告，5月1日起推出的200元月租內容。記者徐白櫻／翻攝

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