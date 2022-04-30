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高雄豐年節登場 陳其邁：市府會做原民最好靠山

中央社 / 高雄30日電
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁。聯合報系記者劉學聖／攝影

高雄市原民會今天舉辦原住民聯合豐年節「高雄豐潮」，並設充滿「原味」接種站，族人打COVID-19疫苗送200元市集消費券。市長陳其邁說，市府一定會做原民最好靠山，照顧原民。

「高雄豐潮」今天在統一夢時代購物中心旁草坪登場，會場除有產業舞台區、文化體驗區等，還設置充滿原住民風格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種站，連醫護人員與工作人員也穿上族服。

陳其邁傍晚出席「高雄豐潮」活動致詞表示，高雄有16個原住民族，這是高雄精彩的地方，不同的原住民族特色及文化，更是高雄的驕傲，高雄市府也一定會做原民最好靠山，照顧原民。

高雄市政府原住民事務委員會每年舉辦原住民聯合豐年節「高雄豐潮」，今年「高雄豐潮」以高雄特有族群「卡那卡那富族」為主題，並邀族人透過傳統祈福儀式，啟動節慶活動。

高雄市原民會表示，「高雄豐潮」疫苗接種站網路預約100名及現場開放50名族人施打莫德納（Moderna）疫苗，打過疫苗再送新台幣200元市集消費券，鼓勵族人踴躍施打。

阿美族賴姓小姐說，她剛好可以施打第3劑疫苗，參加活動，不僅順便接種疫苗，還能領到200元市集消費券，很開心。

「高雄豐潮」上午由族群展演揭開序幕，接著有產業舞台促銷、文化體驗DIY、原創熱舞競賽等活動，傍晚有主題展演、祈福儀式，晚間有原民歌手等演出。

高雄市原民會表示，考量COVID-19疫情，4月初曾與原民社團討論今年是否持續辦理「高雄豐潮」，最後在多數領袖及頭目共識下決議持續辦理，原民會盡力辦好活動，並一切遵照防疫規範進行。

疫苗 原住民 高雄市 陳其邁

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