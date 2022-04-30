自主回報疫調明上路 高市府：用自主通報跟病毒賽跑

自主回報疫調機制明天上路，今天高雄市政府在防疫記者會宣導填寫流程，隨確診個案不斷增加，高雄今增449例個案；市府衛生局簡任技正潘炤穎說，Omicron傳播數度非常快，無症狀感染對象容易在無形中擴散，未來會透過自主通報系統盡速趕上病毒擴散速度。

自主回報疫調機制明天上路，確診簡訊為「您為COVID-19確診個案，請前往自主回報系統網站，並核對個人資料後，主動回報密切接觸者資料，並通知您工作或就學的聯絡窗口，謝謝您。」此外，訊息還會附上網址，以利連結到相關通報網頁，並透過連結證實官方訊息。

潘炤穎說，自主回報疫調系統的意義在於，現今確診數量相當大，若依照過去流程，很容易延宕通報，會追不上Omicron的擴散速度，此外，無症狀感染對象容易在無形中擴散，未來會透過自主通報系統盡速趕上病毒擴散速度。