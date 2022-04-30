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南橫梅山口傍晚擠上百車過夜 搶明天通車頭香

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
南橫公路梅山口今天傍晚幾乎所有停車場都停滿熱血山友車輛，就是希望明天通車搶頭香見證歷史。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口今天傍晚幾乎所有停車場都停滿熱血山友車輛，就是希望明天通車搶頭香見證歷史。記者劉學聖／攝影

經過13年漫長時間修復，南橫公路高雄天池到台東向陽路段即將在明天上午七點通車，全線復通目標達陣，高雄梅山口今天傍晚陸續聚集近百輛車，還有重機車隊一輛輛上山，就是要在開通第一時間搶頭香，南橫公路在地商家業者對通車滿是期待地說：「我們準備好了」。

南橫公路2009年遇八八風災重創，歷經13年施工、復建，明上午有條件復通，上午7時至下午2時開放汽機車進入，路段5點以後淨空，周二、周四不開放，讓山林休養生息。南橫美景是許多山友、車友的回憶，許多山友想重溫這段記憶，今傍晚便集結在梅山口；由於周邊住宿幾乎都已訂滿，有熱血山友選擇「車宿」，梅山口能停車的空間都已停滿，準備今天一早搶頭香出發，足見南橫魅力強大。

南橫公路梅山口今天傍晚幾乎所有停車場都停滿熱血山友車輛，就是希望明天通車搶頭香見證歷史。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口今天傍晚幾乎所有停車場都停滿熱血山友車輛，就是希望明天通車搶頭香見證歷史。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口今天傍晚幾乎所有停車場都停滿熱血山友車輛，就是希望明天通車搶頭香見證歷史。記者劉學聖／攝影
南橫公路梅山口今天傍晚幾乎所有停車場都停滿熱血山友車輛，就是希望明天通車搶頭香見證歷史。記者劉學聖／攝影

南橫 山友 八八風災

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