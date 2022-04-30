快訊

台中府會聚餐感染擴大！新聞局長鄭照新中鏢 累計7確診

中職／史上首次！味全龍16球員居隔超標 龍猿戰延賽

華視再出包 新董座鄭自隆給員工公開信：無言、傷心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄知名雕刻師第二代 靠保存傳統工藝獲模範勞工

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導
現年46歲，陳峻漢為佛像雕刻師第二代，獲高雄市雕刻職業工會推薦成為本屆模範勞工。記者陳弘逸／攝影
現年46歲，陳峻漢為佛像雕刻師第二代，獲高雄市雕刻職業工會推薦成為本屆模範勞工。記者陳弘逸／攝影

高雄市政府今舉辦模範勞工暨績優工會表揚，今年共79名模範勞工獲表揚，包括4名全國模範勞工，另有32家績優工會；表揚勞工中，除來自台灣不同產業的模範勞工，不乏飄洋過海到台灣打拚的外籍人士。

台灣模範勞工之中，現年46歲，陳峻漢為佛像雕刻師第二代，父親陳忠榮為布袋戲偶木雕刻的宗師，又是文化資產登錄布袋戲偶高雄市傳統工藝保存者，高中時期受父親影響，對雕刻產生興趣便跟在父親身邊學習，求學時也就讀美術相關科系。

父親過世後，陳峻漢繼承家業，投入傳統佛像雕刻，長達24年的時間，獲高雄市雕刻職業工會推薦成為本屆模範勞工；這次能夠獲獎，他開心的說，雕刻就是用作品來說話，以往都只獲得口頭上肯定，能獲獎項也是對這項冷門產業的鼓勵。

除了佛像雕刻製作公仔、雕塑相關工作都難不倒陳峻漢，他還說，若同行有後輩願意學習，也願意傾囊相授。

外國籍模範勞工阿旺，出生於泰國農家，當初為分擔家計，也供家鄉2個妹妹讀書，來到台灣工作，並從一名鋼鐵廠主管助理做起，如今已經成為公司領班幹部，也負責公司對泰國的窗口；因平時工作負責、無缺曠職，也能如期交辦工作任務，獲雇主推薦成為模範勞工。

在疫情期間，阿旺沒機會返家探望親人，2年多來，只靠通訊軟體與家人聯繫，這次獲獎也沒辦法與家人分享喜悅，但父母都期盼，他未來能賺一筆錢返鄉，成家立業。

今年高雄市模範勞工暨績優工會表揚，共有79名模範勞工，包含4名全國模範勞工，32家績優工會。副市長羅達生說，無論是台灣或是飄洋過海來台打拚的勞工朋友，高雄百工百業都依賴勞工朋友的辛勤付出，更能看見認真負責的職人背影，兢兢業業努力堅守崗位，支撐起城市的繁榮與進步。

高雄市政府今舉辦模範勞工暨績優工會表揚，今年共79名模範勞工獲表揚。記者陳弘逸／攝影
高雄市政府今舉辦模範勞工暨績優工會表揚，今年共79名模範勞工獲表揚。記者陳弘逸／攝影
外國籍模範勞工阿旺，出生於泰國籍農家，當初為分擔家計，也供家鄉2個妹妹讀書，來到台灣工作。記者陳弘逸／攝影
外國籍模範勞工阿旺，出生於泰國籍農家，當初為分擔家計，也供家鄉2個妹妹讀書，來到台灣工作。記者陳弘逸／攝影
現年46歲，陳峻漢為佛像雕刻師第二代，獲高雄市雕刻職業工會推薦成為本屆模範勞工。圖／陳峻漢提供
現年46歲，陳峻漢為佛像雕刻師第二代，獲高雄市雕刻職業工會推薦成為本屆模範勞工。圖／陳峻漢提供

高雄市 泰國

延伸閱讀

防網路互嗆糾紛 高雄警蒐報連千毅據點

南橫公路5月1日復通 高市府推串聯9區遊程吸引遊客

高雄小港設AI智慧交通號誌 「猶如警察24小時站崗」

台南市表揚勞工模範母親 最年長李莊充80歲

相關新聞

通車後挑戰才開始！專家提醒：南橫預防性封閉可能是常態

南橫公路明天起全線復通，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都提到，南橫公路不只是一條產業道路，它是原住民族人回家、出外的路，...

表參道無進展 陳其邁：車站還在蓋

高雄市長陳其邁競選時提出「高雄表參道」及「一豎六橫」造街政見，要把高雄火車站周遭打造為藝文區。議員黃香菽質疑，表參道計畫...

高雄知名雕刻師第二代 靠保存傳統工藝獲模範勞工

高雄市政府今舉辦模範勞工暨績優工會表揚，今年共79名模範勞工獲表揚，包括4名全國模範勞工，另有32家績優工會；表揚勞工中...

全國學生美術比賽優勝作品展跨海金門展出 美不勝收

全國學生美術比賽優勝作品巡迴展金門場次於今日開展，開幕典禮還有得獎人創作心得分享及線上藝術手作活動等，相當精彩，此次共展...

高雄小港設AI智慧交通號誌 「猶如警察24小時站崗」

高雄港洲際貨櫃中心第七貨櫃中心預定明年底完工啟用，居民憂心小港區沿海路交通衝擊加劇。市府交通局指出，港區聯外道路南星路及...

這是爸爸做的路 南橫無名英雄家屬帶孩子體驗通車

台20線南橫公路遭八八風災重創，歷經13年修復，預計明有條件復通，其中主辦武雄橋的甲仙工務段天池監工站站長陳秉禾，與妻子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。