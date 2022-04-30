高雄知名雕刻師第二代 靠保存傳統工藝獲模範勞工

高雄市政府今舉辦模範勞工暨績優工會表揚，今年共79名模範勞工獲表揚，包括4名全國模範勞工，另有32家績優工會；表揚勞工中，除來自台灣不同產業的模範勞工，不乏飄洋過海到台灣打拚的外籍人士。

台灣模範勞工之中，現年46歲，陳峻漢為佛像雕刻師第二代，父親陳忠榮為布袋戲偶木雕刻的宗師，又是文化資產登錄布袋戲偶高雄市傳統工藝保存者，高中時期受父親影響，對雕刻產生興趣便跟在父親身邊學習，求學時也就讀美術相關科系。

父親過世後，陳峻漢繼承家業，投入傳統佛像雕刻，長達24年的時間，獲高雄市雕刻職業工會推薦成為本屆模範勞工；這次能夠獲獎，他開心的說，雕刻就是用作品來說話，以往都只獲得口頭上肯定，能獲獎項也是對這項冷門產業的鼓勵。

除了佛像雕刻製作公仔、雕塑相關工作都難不倒陳峻漢，他還說，若同行有後輩願意學習，也願意傾囊相授。

外國籍模範勞工阿旺，出生於泰國農家，當初為分擔家計，也供家鄉2個妹妹讀書，來到台灣工作，並從一名鋼鐵廠主管助理做起，如今已經成為公司領班幹部，也負責公司對泰國的窗口；因平時工作負責、無缺曠職，也能如期交辦工作任務，獲雇主推薦成為模範勞工。

在疫情期間，阿旺沒機會返家探望親人，2年多來，只靠通訊軟體與家人聯繫，這次獲獎也沒辦法與家人分享喜悅，但父母都期盼，他未來能賺一筆錢返鄉，成家立業。