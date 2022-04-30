全國學生美術比賽優勝作品展跨海金門展出 美不勝收

全國學生美術比賽優勝作品巡迴展金門場次於今日開展，開幕典禮還有得獎人創作心得分享及線上藝術手作活動等，相當精彩，此次共展出108件優勝作品，都是一時之選，展期至5月15日，在金門縣文化局第一、二、三展覽室展出，觀迎師生及民眾踴躍到場欣賞畫作。

國立台灣藝術教育館辦理全國巡迴展，除安排於宜蘭、台中、高雄、台東各區展出外，更透過金門縣政府教育處的協助承辦，繼去年飄洋過海而來，今年再次安排作品原件巡迴至金門展出。

為表達至金門展出的重視，國立臺灣藝術教育館館長李泊言特別飛抵金門參加開展暨頒獎儀式，偕同金門縣秘書長陳祥麟、教育處長黃雅芬、文化局長許績鑫等人一起表揚獲得佳作的金門學子們。

開展表演請來金門「自造音樂」才子佳人－二胡演奏家王維剛和編曲師兼吉他手陳樂鐸，帶來中西合璧的協奏表演；王維剛是跨足傳統及流行曲風的音樂家，陳樂鐸則是金曲獎最佳台語男歌手蘇明淵長期合作編曲師；兩位以東西方兩種截然不同音樂語彙撞擊，各自帶著強烈的敘事風格與想像，呈現點狀與線條的多重聲響層次表現，為這場多重美術特色豐富展現的美展揭開序幕。

此次共展出108件優勝作品，金門的展品共有4件，分別：開瑄國小王語芊同學的《小鎮日常》表現出疫情下社區民眾戴著口罩跟略顯驚恐的眼神，仍努力維持日常生活的景象。金城國中邵婕瑜同學《風獅爺漫遊仙洲月曆設計》以色彩鮮豔的風獅爺環抱著本地特產品結合節日象徵，組合成一幅特色年曆。

金寧中小學李挪亞同學的《生之歌》以一名無臉人操縱著提線人偶上演著新婚慶祝的情節，無聲地訴說著命運的操弄，以及喜慶中隱含著無限的莫可奈何。多年國小張晴同學《我肩上的壓力鬼》以表情扭曲的大臉與周遭伸出無數的手，將自身的憤怒及周遭的壓力具體化。