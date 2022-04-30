南橫公路5月1日復通 高市府推串聯9區遊程吸引遊客

南橫公路全段將於明天有條件復通，高雄市長陳其邁今天呼籲想重返南橫公路的遊客，沿路可順道走訪東高雄9區，享受芬多精、泡溫泉等，深度體驗東高雄及南橫之美。

串聯高雄、台東2縣市的南橫公路，因風災多次被中斷，歷經多年搶修，將於明天全線有條件復通，除每週二、四全天不開放，其餘開放時間為每天上午7時至下午2時開放車輛通行，但大型遊覽車、貨車仍禁止進入。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿表示，觀光局將採多路並進的策略推展東高雄觀光，串聯旗山、美濃、內門、杉林、茂林、六龜、甲仙、那瑪夏、桃源等區，推動2天1夜及3天2夜遊程，盼藉由南橫開通帶入大量遊客，注入新觀光量能。

陳其邁指出，想重返南橫的民眾，沿路可順道感受東高雄9區的慢活氣氛，現在花旗木盛開，許多地區都繽紛美麗，也可暢遊重新開放的藤枝森林遊樂區享受芬多精，或去六龜寶來泡溫泉、桃源區品嚐原民風味餐、甲仙區的芋頭大餐等。

高雄市觀光局長周玲妏表示，東高雄9區具豐富文化底蘊，各有不同特色及獨特觀光資源，例如賞螢季、客家文化、小農慢食，以及參訪宋江藝陣之鄉的內門、南海二家紫竹寺、順賢宮與總鋪師辦桌美味，或溫泉、花旗木海等。

觀光局也與旅行社、在地觀光旅宿業者合作，搭配南橫包裝規劃更多東高雄9區遊程，以吸引更多旅客到東高雄觀光旅遊。詳細資訊可至高雄旅遊網（https://khh.travel）查詢。