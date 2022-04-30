高雄小港設AI智慧交通號誌 「猶如警察24小時站崗」

高雄港洲際貨櫃中心第七貨櫃中心預定明年底完工啟用，居民憂心小港區沿海路交通衝擊加劇。市府交通局指出，港區聯外道路南星路及台17線沿海路段建置AI智慧化交通號誌系統，全長約3.7公里，16處號誌化路口24小時依據車流量控管燈號，3月啟動後約可節省通行時間20％，降低路段壅塞。

小港區沿海路大車多，車禍事故頻傳，議員陳致中、李順進等人在議會質詢要求改善，也憂心洲際貨櫃中心第七貨櫃中心營運後問題更嚴重，呼籲加速推動國道七號高速公路，讓港區貨櫃車銜接高速公路不進入市區。

高市交通局指出，第七貨櫃中心營運在即，屆時貨櫃移轉量及成長量將帶來大量車流，市府與高雄港務分公司合作，盤點港區及洲際貨櫃中心聯外交通，決議在主要聯外道路南星路及台17線沿海路段建置AI智慧化交通號誌，北起沿海中林路路口至南星鳳鳴路口導入AI智慧化交通號誌，全長約3.7公里，。

交通局進一步解釋，北起沿海中林路路口，南至南星鳳鳴路口，另加周邊支線總計16處號誌化路口，是全國範圍最長、路口數最多的AI號誌路段，這套AI交通號誌無須人為設計控制，不附帶車牌辨識功能，會利用實際車流資料訓練AI模型，依當下路況即時運算及調控號誌，達到降低路口停等延滯、增進幹道續進效率，平均節省用路人20％通行時間。