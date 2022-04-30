通車後挑戰才開始！專家提醒：南橫預防性封閉可能是常態

南橫公路明天起全線復通，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都提到，南橫公路不只是一條產業道路，它是原住民族人回家、出外的路，看到公路人一代接棒一代，用生命、用青春從打通到復通，幾乎是用命在護這條路，這就是公路人涉險患難精神。南橫公路地質脆弱、水文複雜，專家提醒，通車後是另一個挑戰開端，極端氣候下，預防性封閉可能成為常態。

地球公民基金會監事傅志男說，南橫復通是多數人的期待，一波波天災造成地形、地貌改變，這十多年山林養息未必充足，復通之後，仍屬有條件通車，仍要滾動檢討，顧慮通行安全，若汛期、颱風或雨量過大，公路預防性封閉可能是常態。

他說，工程單位深知道路修復不易，通車之後仍無法鬆懈，接下來道路開放通行，維護方面更需要長期備戰，應對多變的極端氣候。

台大地質所教授陳文山說，98年莫拉克風災後，南橫公路多處路段地基損壞，甚至有多處大範圍崩塌，加上該處屬板岩帶，若遇風災容易崩落，修復不易，如今有條件通車，後續仍要面對嚴峻的汛期、颱風考驗。