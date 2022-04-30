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通車後挑戰才開始！專家提醒：南橫預防性封閉可能是常態

聯合報 / 記者陳弘逸陳玫伶張議晨王慧瑛／高雄即時報導
高雄市長陳其邁（左）見證南橫公路全線復通這一刻，和高雄市桃源區區長謝英雄相互打氣。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁（左）見證南橫公路全線復通這一刻，和高雄市桃源區區長謝英雄相互打氣。記者王慧瑛／攝影

南橫公路明天起全線復通，行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁都提到，南橫公路不只是一條產業道路，它是原住民族人回家、出外的路，看到公路人一代接棒一代，用生命、用青春從打通到復通，幾乎是用命在護這條路，這就是公路人涉險患難精神。南橫公路地質脆弱、水文複雜，專家提醒，通車後是另一個挑戰開端，極端氣候下，預防性封閉可能成為常態。

地球公民基金會監事傅志男說，南橫復通是多數人的期待，一波波天災造成地形、地貌改變，這十多年山林養息未必充足，復通之後，仍屬有條件通車，仍要滾動檢討，顧慮通行安全，若汛期、颱風或雨量過大，公路預防性封閉可能是常態。

他說，工程單位深知道路修復不易，通車之後仍無法鬆懈，接下來道路開放通行，維護方面更需要長期備戰，應對多變的極端氣候。

台大地質所教授陳文山說，98年莫拉克風災後，南橫公路多處路段地基損壞，甚至有多處大範圍崩塌，加上該處屬板岩帶，若遇風災容易崩落，修復不易，如今有條件通車，後續仍要面對嚴峻的汛期、颱風考驗。

陳文山說，南橫是否能長久通車，路基、邊坡的穩固程度是關鍵，南橫公路部分路段在7、8年前就完工，相較剛修復的路段，每條道路修復等級、地質狀況不同，抗災能力還有待考驗。

行政院長蘇貞昌見證南橫公路全線復通這一刻，蘇提到，會想帶另一半來重溫南橫回憶。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌見證南橫公路全線復通這一刻，蘇提到，會想帶另一半來重溫南橫回憶。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）、高雄市長陳其邁（右三）、立委邱議瑩（右二）等人見證南橫公路全線復通這一刻，蘇貞昌提到，會想帶另一半來重溫南橫回憶。記者王慧瑛／攝影
行政院長蘇貞昌（左三）、高雄市長陳其邁（右三）、立委邱議瑩（右二）等人見證南橫公路全線復通這一刻，蘇貞昌提到，會想帶另一半來重溫南橫回憶。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府觀光局長周玲妏說，南橫公路復通對觀光產業一劑強心針，「南橫好久不見」，吸引力旺盛。記者王慧瑛／攝影
高雄市政府觀光局長周玲妏說，南橫公路復通對觀光產業一劑強心針，「南橫好久不見」，吸引力旺盛。記者王慧瑛／攝影
5月1日起南橫公路全線復通，大批媒體一同入山採訪，見證這歷史性一刻。記者王慧瑛／攝影
5月1日起南橫公路全線復通，大批媒體一同入山採訪，見證這歷史性一刻。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁（中）、立委邱議瑩（左）、高雄市觀光局長周玲妏（右）一同見證南橫公路全線復通這一刻，期待沿線沉寂多時的產業能逐步復甦。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁（中）、立委邱議瑩（左）、高雄市觀光局長周玲妏（右）一同見證南橫公路全線復通這一刻，期待沿線沉寂多時的產業能逐步復甦。記者王慧瑛／攝影
行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩等人一同見證南橫公路全線復通這一刻，蘇貞昌提到，會想帶另一半一起來重溫南橫回憶。記者劉學聖／攝影
行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁、立委邱議瑩等人一同見證南橫公路全線復通這一刻，蘇貞昌提到，會想帶另一半一起來重溫南橫回憶。記者劉學聖／攝影
5月1日起南橫公路全線通車，沿線好山好水好風光，將吸引大批山友造訪。記者劉學聖／攝影
5月1日起南橫公路全線通車，沿線好山好水好風光，將吸引大批山友造訪。記者劉學聖／攝影
高雄市長陳其邁（右）見證南橫公路全線復通這一刻，和台東縣立委劉櫂豪相互打氣。記者王慧瑛／攝影
高雄市長陳其邁（右）見證南橫公路全線復通這一刻，和台東縣立委劉櫂豪相互打氣。記者王慧瑛／攝影
5月1日起南橫公路全線復通，大批媒體一同入山採訪，見證這歷史性一刻。記者王慧瑛／攝影
5月1日起南橫公路全線復通，大批媒體一同入山採訪，見證這歷史性一刻。記者王慧瑛／攝影
5月1日起南橫公路全線復通，最大受惠者是高雄桃源區、台東海端鄉利稻部落居民，往來距離變近了，道路也更安全好走。記者王慧瑛／攝影
5月1日起南橫公路全線復通，最大受惠者是高雄桃源區、台東海端鄉利稻部落居民，往來距離變近了，道路也更安全好走。記者王慧瑛／攝影
5月1日起南橫公路全線通車，沿線好山好水好風光，將吸引大批山友造訪。記者劉學聖／攝影
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南橫 颱風

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