這是爸爸做的路 南橫無名英雄家屬帶孩子體驗通車

台20線南橫公路遭八八風災重創，歷經13年修復，預計明有條件復通，其中主辦武雄橋的甲仙工務段天池監工站站長陳秉禾，與妻子花小姐特別帶2名女兒上山，除了上山走走，也希望帶孩子們趁難得機會了解父親工作的地方。

花小姐表示，她在陳秉禾還在區公所工作時就認識了，陳秉禾在兩人結婚前到甲仙工務段工作至今已第7年，每天早出晚歸，雖然辛苦但看到他工作認真的狀態覺得很帥，現在兩人育有2歲及3歲可愛的女兒，花小姐與兩個女兒前天就先到甲仙陪陳秉禾參與南橫全線通車預演。

陳秉禾表示，在甲仙工務段工作每周只能回家一次，去年8月明霸克露橋斷時長達一個月無法回家，很想念家人時，只能以視訊看看孩子們的狀況，花小姐回憶當時情況，無奈表示，孩子們會在視訊時喊，爸爸怎麼還不回來？生氣時還會說要找爸爸。

陳秉禾面對南橫終於全線通車，他說，通車儀式工務段工作人員看著紀錄影像都忍不住鼻酸，覺得非常感動，過去在南橫工作，自己幾乎天天上山，今天通車儀式終於可親自帶全家人上山，開車沿路介紹自己做過的工程、走過的路，雖然孩子長大後可能不會記得今天，但至少有這難得的機會讓孩子們了解父親的工作環境，其中由陳秉禾主辦的武雄橋為最艱難的路段之一，目前還持續施工中。