屏縣萬巒國中校門口紅綠配 校友批「校園美感去哪裡？」

屏東縣萬巒國中校門口，近期校園大門口白色柱子被漆成綠色配紅底，變成「紅綠配」，不少鄉民看到國中校門口的配色直呼「驚嚇度破表！」，不清楚的還以為是到軍校，引發鄉親熱議，批「校園美感去哪裡？」。萬巒國中表示，收到民眾相關反應，近期會將大門柱子漆回原貌。

屏東縣萬巒鄉在地社團，近期有網友發文，附上萬巒國中大門口照片，紅綠色柱子，「草綠軍服配上五星大紅旗」，引發熱議，希望能「還我純潔活力白」。

不少在地鄉親留言寫著，「母校到底怎麼了」、「顏色配的真的不活潑」、「令人匪夷所思的配色，沉且暗，是不是想要壓制太活潑的靈動力」、有民眾留言「美學概念要加強」，有民眾一看到還以為是來到軍校。

縣長潘孟安近年來重視城市美學，校園美感養成，還推出縣府自製美感聯絡簿，將美感置入日常使用的習慣，不僅啟發美感思維，還能讓孩子好好書寫親師共同參與的聯絡簿，認真地記錄校園生活的每一天。

但是萬巒國中的校門口近期換新裝，卻讓鄉親傻眼，萬巒鄉鍾姓鄉民說，每天經過學校大門口前，看到大門柱子配色紅配綠，「想哭又想笑、傷眼又傷心、驚嚇度破表」。