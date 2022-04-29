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屏東書院園區全面開放 K書中心、生態溪流步道、噴水池

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影
屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影

屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，整修後的屏東書院結合原舊游泳池綠地空間，園區內瀑布階梯保留昔日縣立游泳池階梯看台，還規畫噴水池、生態溪流步道區，整體煥然一新，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。

縣府民政處指出，屏東書院在中華路與勝利路口，創建1815年，曾於1979年委託建築師漢寶德重新修建落成，1988年列為縣定古蹟，建築多為木構，經年累月日曬雨淋，又屢遭白蟻啃蝕，屋頂有塌陷危機，為維護結構安全，並提供民眾知性場域，縣府在2021年3月進行全面整修，並將書院旁舊游泳池與孔廟結合打造屏東書院園區。

縣長潘孟安說，園區內設親水設施，提供親子休憩場域，將結合屏東公園、周邊體育館、通海園區日式建築區、幸福公園及周邊早市等，形成帶狀式的觀光廊道，注入新的觀光元素，帶動周邊產業發展。

書院內藏有一枝鎮院之寶「木雕文昌筆」，歡迎大小朋友到院內摸摸文昌筆長智慧。民政處指出，屏東書院園區鄰近幸福公園暨停車場，民眾可以在幸福公園停車場停好車後，就到園區走走逛逛，K書中心從下周開始，周二至周日8點至21點，書院園區也接受機關、學校、團體等10人以上、50人以內的非營利組織預約導覽，歡迎於參訪日前2周預約洽詢，08-7320415分機3134。

屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影
屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影
屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影
屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影
屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影
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屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影
屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，特別設置K書中心，四周大面玻璃，提供舒適的個人座位，讓讀者都能在此優美安靜的環境下專心研讀。記者劉星君／攝影

屏東 日式建築 停車場

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