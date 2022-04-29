屏東復興公園風雨球場啟用 設計回應風與水環境

屏東縣政府近年打造城市自然環境與多樣風貌，配合萬年溪整治計畫，除將萬年溪引水入復興公園內，並興建復興公園風雨球場，培養縣民運動風氣。

屏東縣長潘孟安參加復興公園風雨球場啟用典禮致詞時指出，復興公園改造計畫過程面臨許多挑戰及困境，而公園地景改造後，活動場域不再是生活廢水集中地，而是具備排洪、疏洪及滯洪的親水性空間，未來更是一座融合地景地貌的打卡景點。

潘孟安說，考量屏東的天氣，將原公園配置露天籃球場改建為3座籃球場規模的風雨球場，並配置夜間照明設備，成為全天候民眾均可舒適運動的場所。

縣府表示，復興公園風雨球場改造工程由中央補助新台幣2160萬元，縣府自籌6813萬元，總共8973萬元。風雨球場設計概念是回應風與水的環境，水環境「波紋」為肌理、屋面採膜構系統設計，建築立面採膜構素材加以詮釋「風帆的意象」讓立面除了遮陽的功能之外，增添一份與風互動的韻律，讓自然風的表情更加具體化，也讓整個建築的視覺表現上更具張力。