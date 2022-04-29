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高雄某長照機構欠薪、未一例一休 市府開罰6萬元

中央社 / 高雄29日電

高雄市無黨籍議員黃捷指出，市內某私立長照機構疑長期欠薪。高市勞工局表示，經查這機構未全額給付勞工薪水、未詳實記載勞工出勤時間及未使勞工一例一休屬實，已開罰6萬元。

黃捷今天在臉書（Facebook）發文指出，日前接獲陳情指稱高雄有長照機構疑長期欠薪，又沒幫員工投保勞健保，公然違反勞動法令，視法規如無物。

對此，高雄市政府勞工局主任秘書皮忠謀接受中央社記者電訪表示，這間私立照護機構涉工資未全額給付，未詳實記載勞工出勤時間及未使勞工一例一休，經勞工局查證屬實，已裁處6萬元罰鍰。

高雄市政府衛生局指出，將視有沒有違反「長期照顧服務法」的規定，以及詳細違法情況，再決定是否調整特約合作。

黃捷說，經勞工局到場稽查，發現此機構登錄的長照人員21人中，有9人沒投保勞健保，還有1人被高薪低報，違反「勞工保險條例」；此長照機構更違反「勞動基準法」，不僅積欠薪資，也未詳實記載勞工出勤情形。

黃捷認為，機構勞工遭剝削，不只損害照服員的勞動權益，更直接傷害國家的長照品質。基層社福人員在社會每個角落幫助需要協助的人，要維護社福體系的健全，除了要尊重社福專業，更應實質保障其權益。

據了解，這間私立長照機構位於高雄市鳳山區，為高雄市特約居家式服務類長期照顧機構。勞資雙方日前曾為工資給付問題鬧上法院，高雄地方法院判決資方應給付勞工薪資，並提繳勞工退休金。

長照 高雄市 黃捷

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