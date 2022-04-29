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高雄蓮池潭水位回升 龍虎塔不再矗立草原上
日前高雄蓮池潭龍虎塔乾涸景觀引發各界重視，高市水利局展開補水作業。水利局表示，抽取蓮池潭截流站內來自半屏山南側山邊溝的地面出流水挹注蓮池潭，經過半個月引水後水位提升，重現湖畔倒影的美麗景致。
蓮池潭是高雄著名景區之一，日前居民與遊客發現蓮池潭水位偏低，尤其臨近龍虎塔一帶嚴重乾涸，橋墩基座裸露可見。本月中旬，城市森林協會開記者會揭發蓮池潭缺水乾枯，龍虎塔旁湖景變草原，呼籲市府觀光局及水利局重視。
水利局表示，蓮池潭主要水源來自翠華路東側曹公新圳的灌溉回歸用水，但在蓮池潭因缺乏活水導入，仰賴雨水挹注，雨水補注速度不及湖面蒸發，導致水面下降乾涸。
為解決蓮池潭問題，水利局調控翠華路東側閘門，先將曹公新圳末端剩餘水源引入蓮池潭，同時啟動補水作業，抽取蓮池潭截流站內半屏山南側山邊溝的地面出流水注入蓮池潭，經過半個月引水作業，蓮池潭水位逐步提升，湖面乾涸也獲得改善。
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