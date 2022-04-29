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馬祖東引推深度旅遊 邀老兵與軍眷暢遊「國之北疆」

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
東引鄉的安東坑道相當有特色，吸引不少軍友到此一遊。圖／摘自馬祖國家風景區網站
東引鄉的安東坑道相當有特色，吸引不少軍友到此一遊。圖／摘自馬祖國家風景區網站

馬祖的東引鄉偏處馬祖列島的東北端，是台澎金馬最北端的領土，有「國之北疆」之稱。東引鄉公所推出東引深度旅遊觀光活動，將從5月1日開跑，歡迎馬祖的老兵、現役國軍眷屬到東引遊玩，符合條件者可獲得精美高粱酒禮盒乙份，活動期間5月1日起至10月31日止。

東引鄉公所表示，深度旅遊共分兩部分，其一是「君在前哨眷探」活動，針對現正服務於東引之國軍弟兄的配偶及三等親以內血親，領取禮盒請出示服役弟兄之身分證及軍人證、懇親親屬之身分證及搭乘船票存根聯（存根聯公所需收回）、懇親親屬與服役弟兄關係證明文件。

另外，還有「老兵遊東引活動」，曾於馬祖地區服役之官兵弟兄（本人）及其配偶。領取禮盒請出示馬祖防區（含東引、南竿、北竿、東莒及西莒）核發之退伍令影本，或其他足以證明個人曾於馬祖地區服役之相關證明文件，必須明顯看出在連江縣所拍攝之舊照片，或曾在馬祖防區受訓或嘉獎紀錄及其他足以作為佐證之書面資料，身分證及搭乘船票存根聯。

凡符合以上兩項活動對象之遊客，搭乘交通船來東引前，可以預先準備好所需資料至東引鄉公所兌換高粱酒禮盒乙份，東引鄉公所也在官方粉絲專頁，替兌換民眾整理「懶人包」，如有需要兌換的老兵及眷探，可至Facebook搜尋：東引慢遊計畫Roaming in DongYin。兌換時間，每天上午9時至12時、下午2時至5時。

今年的老兵紀念酒設計概念，是將軍人的軍綠色融入迷彩圖像，並運用不同的色塊以流線的樣式，代表著東引自古以來人群的多元流動，過去東引自戰地政務以來，軍民一家既是歷史，也是日常，而每年辦理的深度旅遊活動，就是老兵回家、眷屬探親的好日子。

東引鄉公所表示，因應全台疫情持續擴散，全台各地皆有確診個案，深度旅遊活動也會依照疫情之發展狀況，作出調整，如活動變更，將公告周知。

馬祖的東湧燈塔是東引島上著名的地標，也是遊客必遊景點。圖／摘自馬祖國家風景區網站
馬祖的東湧燈塔是東引島上著名的地標，也是遊客必遊景點。圖／摘自馬祖國家風景區網站
東引鄉公所推深度旅遊，只要符合馬祖老兵與軍眷等兩項活動對象之遊客，即可至東引鄉公所兌換高粱酒禮盒乙份。圖／東引鄉公所提供
東引鄉公所推深度旅遊，只要符合馬祖老兵與軍眷等兩項活動對象之遊客，即可至東引鄉公所兌換高粱酒禮盒乙份。圖／東引鄉公所提供

馬祖 老兵 身分證

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