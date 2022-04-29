端午節將至 澎檢查獲違法添加硼砂鹼粽

端午節應景粽子，澎湖檢調與衛生局聯手在湖西鄉一處自家工廠內查獲有添加硼砂的鹼粽1400餘顆，並查扣有工業用的硼砂，全案依食品安全衛生管理法偵處。

澎湖地檢署發布新聞稿指出，端午節將屆，澎湖縣政府衛生局針對應景的粽子食品抽驗，發現馬公某攤商業者所販售的鹼粽，含有「禁止食用」硼砂的成分。

澎湖地檢署檢察長張春暉28日指揮檢察官率澎湖調查站及衛生局等人員，前往湖西鄉某業者自家工廠，在冷凍冰箱查獲違法添加硼砂的鹼粽成品約1400餘顆，並查扣標示「工業用產品」及「禁止食用」的硼砂原料約1.5公斤，適時阻止含有危害人體鹼粽流入市面。

張春暉呼籲食品製造業者，食品添加有毒或含有害人體健康之物質者，可依食品安全衛生管理法規定，最重可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣8000萬元以下罰金，切勿以身試法，檢方會積極聯合衛生單位加強稽查，全力查緝，以保障人民食的安全。

澎湖衛生局表示，鹼粽的製作，依照古法，為了增加口感及防止粽葉沾黏，並作為防腐劑增加保存性，過程中會使用硼砂，由於硼砂在人體內會轉變為硼酸，連續攝取後，會在體內累積，可能破壞中樞與消化系統，妨礙消化酵素作用，進而導致食慾降低、抑制營養吸收等。政府早已規定禁止使用，衛生福利部也提供如三偏磷酸鈉為可取代硼砂的合法食品添加物。