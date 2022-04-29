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屏市首座大型風雨籃球場啟用 復興公園水岸休憩空間

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣府提供

貫穿屏東市的生命之河萬年溪畔，縣府將萬年溪水到復興公園內，營造生態淨化水域，提供水岸休憩空間。縣府將原來公園配置露天籃球場，改建為三座籃球場規模的風雨球場，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。

復興公園改造計畫，曾一度引來市民抗議，過程中並不順利，但去年完工的復興公園，讓人眼睛為之一亮，生態淨化水域、都市滯洪空間與環境教育場所，縣府今年還將屏東燈節場域移到復興公園，成為縣民與遊客必訪景點。

縣府將原來公園配置露天籃球場，考量屏東熱帶型多雨多日照氣候地區，改建為3座籃球場規模的風雨球場，增加市民對公園使用需求，並塑造萬年溪畔河岸景觀新地標。居民則開心的說，終於等到風雨球場了！

   水利處指出，以風與水為主軸詮釋城市自然環境與多樣風貌，配合復興公園景觀工程設計引水入園，風雨球場的設計概念回應風與水的環境，水環境「波紋」做為肌理、屋面採膜構系統設計，建築立面採膜構素材加以詮釋「風帆的意象」立面除遮陽的功能，增添一份與風互動的韻律，讓自然風的表情更加具體化，也讓整個建築的視覺表現上更具張力。  

潘孟安說，萬年溪貫穿人民生活記憶不可忽略印記，具備排洪、疏洪、治洪，不再是生活廢水集中地，更是親水空間，改造過程面對挑戰困境，逐一克服，將城市美學融入。

水利處指出，這座風雨球場是屏東市內首座大型公有的風雨球場，總經費8973萬元。球場屋頂膜材的可多變性造型與可透光性，夜間照明啟動後，如被風吹拂微動的光盒子成為萬年溪水岸的新地標，更塑造可聚集停留的空間場域。

水利處出，公園成為多元複合式的空間環境，賦予城市公園新風貌，提供市民優質的休憩環境，功能完整的公園活動場域，讓屏東市朝生態永續的宜居城市再邁進一大步。

屏東縣議員李世斌說，風雨球場剛好在萬年溪旁邊，有水域，可以親水，又可以運動。設計符合都市美學，結合地景地貌。議員黃明賢說，籃球場旁就是萬年溪，球場設計維護應該要完善，打球時球跑出場外可能就是到水裡，建議縣府要設置安全維護措施。水利處指出，風雨球場相關維護，會滾動式修正檢討。

屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣政府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣政府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣政府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣政府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。記者劉星君／攝影
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣政府提供
屏東萬年溪復興公園風雨球場啟用，設計營造「風帆意象」，搭配水岸環境，成為萬年溪畔河岸景觀新地標。圖／屏東縣政府提供

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