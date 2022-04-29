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中斷13年南橫公路五一連假重新通車 警方交管如臨大敵
台南玉井經高雄甲、台東關山的「南橫公路」台20線在莫拉克風災中嚴重受損封閉，歷經13年陸續修復預計5月1日部分開放通車；玉井警分局今天公告配合道路開通、五一連續假期實施交通管制，呼籲民眾留意。
玉井分局轄區位處南橫公路西端起點，因應通車後可能帶來大量車潮，將於台20線及台3線等易肇事路段加強執行測速照相、稽查勤務，以避免駕駛人違規超速或疲勞駕駛，防制交通事故發生。
玉井分及表示，南橫公路梅山口至向陽路段將於5月1日有條件通車，通車後僅開放5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機車及機車通行；開放時間上午7點至下午2點，每星期二及星期四為道路管制日，全日不開放通行。
玉井分局提醒用路人，相關轄區現有多處施工路段，包括台3線曾文、南化聯通管及台20線望明里劉陳路段自來水管線等工程，部分施工路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，請用路人行經工區路段應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛。
玉井分局長林獻力表示，五一連假因玉井分局轄內風景區林立，將有大批遊客前來，分局針對轄內重要聯外道路台3線、台20線及台84線快速道路實施各項交通執法與疏導，以避免壅塞與事故發生，請民眾能配合相關交管措施。建議駕駛人適當了解行車路況與中央流行疫情指揮中心所發布最新資訊，依道路交通標誌、標線、號誌及員警的指揮行駛，平平安安出遊，安全快樂返家。
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