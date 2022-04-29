中斷13年南橫公路五一連假重新通車 警方交管如臨大敵

台南玉井經高雄甲、台東關山的「南橫公路」台20線在莫拉克風災中嚴重受損封閉，歷經13年陸續修復預計5月1日部分開放通車；玉井警分局今天公告配合道路開通、五一連續假期實施交通管制，呼籲民眾留意。

玉井分局轄區位處南橫公路西端起點，因應通車後可能帶來大量車潮，將於台20線及台3線等易肇事路段加強執行測速照相、稽查勤務，以避免駕駛人違規超速或疲勞駕駛，防制交通事故發生。

玉井分及表示，南橫公路梅山口至向陽路段將於5月1日有條件通車，通車後僅開放5公噸以下貨車、9人座以下客車、大型重機車及機車通行；開放時間上午7點至下午2點，每星期二及星期四為道路管制日，全日不開放通行。

玉井分局提醒用路人，相關轄區現有多處施工路段，包括台3線曾文、南化聯通管及台20線望明里劉陳路段自來水管線等工程，部分施工路段封閉2車道，雙向均僅剩1車道行駛，且常有載運大型管線的拖板車及工程車輛經過，請用路人行經工區路段應遵循標誌或交管人員指示，放慢速度小心駕駛。