快訊

不只新聞稿不見…葛理漢提「買波音」中文口譯也「被消失」

閃爆！具俊曄添「愛的印記」 台北座標、熙媛刺上身

群體免疫解封有望 陳時中曝要靠2關鍵

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台版奈良大坵島梅花鹿落角換毛期 當心「小鹿亂撞」

聯合報 / 記者蔡家蓁／連江即時報導
連江縣府將含有除蟲成分的鹽磚設置在島上各處，提供鹿隻舔食，期望能達成良好的驅蟲效果。圖／連江縣府提供
連江縣府將含有除蟲成分的鹽磚設置在島上各處，提供鹿隻舔食，期望能達成良好的驅蟲效果。圖／連江縣府提供

連江縣北竿鄉大坵島以豐富的台灣梅花鹿生態聞名，被譽為「台灣奈良」，每年大坵島的梅花鹿大都在4至6月進入落角及換毛期，情緒相對躁動，連江縣府產業發展處長林志豐今天就提醒，民眾登島務必注意和梅花鹿保持安全距離，不要去挑釁、驚擾牠，以免發生危險。

林志豐說，現在正值梅花鹿落角及換毛期，脫落角的部位傷口平整，像是鋸平的一般，此時也是脫去偏棕色的冬毛，更露出白色點狀的花斑，在脫毛的過程中，外觀上難免有一塊沒一塊地，常讓人誤會是皮膚病。

近期因處春季，縣府4月起也特別委託廠商針對梅花鹿經常群聚地點進行除壁蝨及寄生蟲工作，以及針對易親近的鹿隻進行體外寄生蟲藥物噴灑，並於4月25日將含有除蟲成分的鹽磚設置在島上各處，提供鹿隻舔食，期望能達成良好的驅蟲效果。

他也說，縣府持續努力針對梅花鹿族群數量、基因多樣性及棲地環境進行經營管理，藉由對梅花鹿族群數量的消長，觀測梅花鹿糧食是否充足、健康程度是否有異狀，於冬季枯水期運補新鮮糧草上島供鹿之食用，於春季寄生蟲壁蝨好發階段投藥予以治療，並加強平時島上巡邏，查看有無鹿隻受傷或死亡等狀況。

林志豐說，因為梅花鹿正值換毛及換角期，情緒相對躁動，登島務必注意和梅花鹿保持安全距離，不要刻意阻擋去路、挑釁、驚擾梅花鹿，梅花鹿易緊張受驚，產生攻擊行為；若拿桑葉餵食鹿隻，也請順應梅花鹿咬食，過度拉扯搶奪植物可能會造成危險。

連江縣政府針對易親近的鹿隻進行體外寄生蟲藥物噴灑。圖／連江縣府提供
連江縣政府針對易親近的鹿隻進行體外寄生蟲藥物噴灑。圖／連江縣府提供
近期因處春季，縣府4月起也特別委託廠商針對梅花鹿經常群聚地點進行除壁蝨及寄生蟲工作。圖／連江縣府提供
近期因處春季，縣府4月起也特別委託廠商針對梅花鹿經常群聚地點進行除壁蝨及寄生蟲工作。圖／連江縣府提供

梅花鹿 寄生蟲

延伸閱讀

奈良賞櫻不只吉野山　高見之鄉「千本枝垂櫻」千株粉嫩遍佈山頭

日本奈良國寶東大寺遭潑不明液體 疑為咖啡牛奶

蘭嶼女醫師「比基尼」辣照 衛教30項登島注意事項！

日本近鐵新觀光列車黃金週上路 造訪奈良新選擇

相關新聞

屏東書院園區全面開放 K書中心、生態溪流步道、噴水池

屏東書院歷時1年整修，今舉辦揭牌典禮，整修後的屏東書院結合原舊游泳池綠地空間，園區內瀑布階梯保留昔日縣立游泳池階梯看台，...

高雄蓮池潭水位回升 龍虎塔不再矗立草原上

日前高雄蓮池潭龍虎塔乾涸景觀引發各界重視，高市水利局展開補水作業。水利局表示，抽取蓮池潭截流站內來自半屏山南側山邊溝的地...

馬祖東引推深度旅遊 邀老兵與軍眷暢遊「國之北疆」

馬祖的東引鄉偏處馬祖列島的東北端，是台澎金馬最北端的領土，有「國之北疆」之稱。東引鄉公所推出東引深度旅遊觀光活動，將從5...

屏市首座大型風雨籃球場啟用 復興公園水岸休憩空間

貫穿屏東市的生命之河萬年溪畔，縣府將萬年溪水到復興公園內，營造生態淨化水域，提供水岸休憩空間。縣府將原來公園配置露天籃球...

中斷13年南橫公路五一連假重新通車 警方交管如臨大敵

台南玉井經高雄甲、台東關山的「南橫公路」台20線在莫拉克風災中嚴重受損封閉，歷經13年陸續修復預計5月1日部分開放通車；...

台版奈良大坵島梅花鹿落角換毛期 當心「小鹿亂撞」

連江縣北竿鄉大坵島以豐富的台灣梅花鹿生態聞名，被譽為「台灣奈良」，每年大坵島的梅花鹿大都在4至6月進入落角及換毛期，情緒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。