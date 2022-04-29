台版奈良大坵島梅花鹿落角換毛期 當心「小鹿亂撞」

連江縣北竿鄉大坵島以豐富的台灣梅花鹿生態聞名，被譽為「台灣奈良」，每年大坵島的梅花鹿大都在4至6月進入落角及換毛期，情緒相對躁動，連江縣府產業發展處長林志豐今天就提醒，民眾登島務必注意和梅花鹿保持安全距離，不要去挑釁、驚擾牠，以免發生危險。

林志豐說，現在正值梅花鹿落角及換毛期，脫落角的部位傷口平整，像是鋸平的一般，此時也是脫去偏棕色的冬毛，更露出白色點狀的花斑，在脫毛的過程中，外觀上難免有一塊沒一塊地，常讓人誤會是皮膚病。

近期因處春季，縣府4月起也特別委託廠商針對梅花鹿經常群聚地點進行除壁蝨及寄生蟲工作，以及針對易親近的鹿隻進行體外寄生蟲藥物噴灑，並於4月25日將含有除蟲成分的鹽磚設置在島上各處，提供鹿隻舔食，期望能達成良好的驅蟲效果。

他也說，縣府持續努力針對梅花鹿族群數量、基因多樣性及棲地環境進行經營管理，藉由對梅花鹿族群數量的消長，觀測梅花鹿糧食是否充足、健康程度是否有異狀，於冬季枯水期運補新鮮糧草上島供鹿之食用，於春季寄生蟲壁蝨好發階段投藥予以治療，並加強平時島上巡邏，查看有無鹿隻受傷或死亡等狀況。