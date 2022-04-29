屏東黑鮪魚季不畏疫情 5月7日開幕音樂會謝金燕開唱
本土確診病例飆破萬人，邁入第22年、每年5月開辦的屏東黑鮪魚文化觀光季，中央拋出經濟與防疫並重的「新台灣模式」後，縣府今天宣布如期舉辦，5月7日由「海洋音樂會」揭開序幕，玖壹壹、謝金燕等星光藝人重磅開唱，掀起黑鮪魚季第一波高潮，另有夏日派對市集、台啤民歌之夜，消費滿額加購限定紀念版的「烏龍茶燒酎」優惠。
縣府傳播暨國際事務處長鄞鳳蘭說，屏東黑鮪魚文化觀光季是國內首個結合產業、文創、觀光的活動，每年「第一鮪」報到時，民眾就知道要到東港參加黑鮪魚季；今年第一鮪以每公斤1萬100元標出，創下新高天價，為今年黑鮪魚季開出紅盤；為迎接遊客，縣府特別在聞名的東港鎮光復路「海產街」布置燈景裝置藝術，4月29日點亮東港。
5月7日晚間揭開序幕的「海洋音樂會」，在東港鎮東新路上（近東新國中）封街舉辦，6月11日在東隆宮前還有「黑鮪魚季台啤民歌之夜」，由台灣菸酒公司贊助，有施孝榮、殷正洋、民雄、鄭怡、李翊君、許景淳、南方二重唱等歌手與大家分享經典好歌，重溫青春記憶。出入口均安排工作人員測量體溫、噴酒精，也請大家配戴口罩入場並做好防疫措施。
縣府並與在地店家配合推出美食、旅遊、伴手禮優惠，憑摺頁或手機出示官網優惠頁面，到合作店家消費，可享9折或第二件半價優惠；東港及小琉球的合作旅宿業者也推出不同的住宿優惠；為讓黑鮪魚季熱潮從東港延伸至屏東市，縣府也和環球購物中心合作，5月20日至22日及5月27日至29日推出市集， 可選購品嚐東港在地美味。
屏東今年限定黑鮪魚季紀念版的「烏龍茶燒酎」，曾獲2018年世界品質評鑑大賞銀牌，活動期間在大東港地區（含新園、東港、小琉球、林邊）餐廳單筆消費滿2000元、伴手禮單筆消費滿1000元或住宿單筆消費滿1200元，檢具發票或收據，即可至18間紀念品兌換點店家，加價100元，就能獲得一瓶。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言