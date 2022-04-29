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五一勞動節前 高雄勞工團體訴求「反霸凌要平權」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市十幾個工會成員今早到高市議會陳情，表達「反霸凌要平權」訴求。記者徐白櫻／攝影
高雄市十幾個工會成員今早到高市議會陳情，表達「反霸凌要平權」訴求。記者徐白櫻／攝影

五一勞動節前，今天上午高雄市獨立總工會會同中華電信、中鋼集團企業等工會人員前往高市議會陳情抗議，今年以「五一抗中保台、反霸凌要平權」為訴求，呼籲資方勿霸凌及打壓勞工，另要求行政院南服中心設置「勞動部不當勞動裁決委員會」，避免高雄勞工朋友南北奔波。

高雄教育產業工會、南亞塑膠關係企業工會、高雄縣市美容美髮職業工會、台灣通信網路產業工會等人員今早聚集高市議會舉辦記者會，遞交陳情書對外表達意見。

自2017年起，高雄市獨立總工會每年均選在五一勞動節前夕向議會及市府提出陳情。理事長張緒中指出，政府公共政策的思維重北輕南，「勞動部不當勞動裁決委員會」從委員遴選到運作，都以台北為中心，工會及幹部必須遠赴台北，承受精神與經濟雙重壓力。

此外，各工會成員主張「反霸凌要平權」，舉出中華電信、中鋼集團等多起爭議案例，盼外界重視勞權。中鋼集團企業工會理事長明賢說，中鋼機械（簡稱中機）電控處業務工作分配不均，向上反映反遭其他主管不當言語及請假刁難，霸凌成企業文化。

中機回應，因應長遠發展及人才培育需要，近期執行內部工作輪調，有關「工作分配」等情事已成立調查委員會調查，虛心檢討處理過程造成的誤解。

高雄市十幾個工會成員今早到高市議會陳情，表達「反霸凌要平權」訴求。記者徐白櫻／攝影
高雄市十幾個工會成員今早到高市議會陳情，表達「反霸凌要平權」訴求。記者徐白櫻／攝影

霸凌 勞動部

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