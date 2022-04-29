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自來水管線昨破裂高雄5萬多戶停水 今晨全修復供水

聯合報 / 記者陳弘逸徐白櫻／高雄即時報導
自來水公司昨公告，岡山區、阿蓮區因自來水管1750毫米送水幹管因鋼管裂縫開裂漏水，今天上午搶修完畢恢復供水。圖／取自自來水公司官網
自來水公司昨公告，岡山區、阿蓮區因自來水管1750毫米送水幹管因鋼管裂縫開裂漏水，今天上午搶修完畢恢復供水。圖／取自自來水公司官網

高雄市岡山區中山北路岡山火車站前埋設的自來水1750mm送水幹管，因鋼管裂縫開裂漏水，於昨晚緊急停水辦理止漏搶修，導致岡山、阿蓮全區停水，影響約5萬3320戶，經漏夜搶修，今天上午全數恢復供水。

台灣自來水公司第七區管理處指出，因為岡山火車站前自來水管1750毫米送水幹管鋼管裂縫漏水，需緊急辦理止漏搶修工程，岡山區及阿蓮區5萬3320戶將受影響，停水時間自昨晚10點起至今天上午7時30分，共計10小時。另外阿蓮區部分管末及高地區需停水至明天下午2點才能恢復供水。

第七區管理處表示，今修復完成的管線屬大型輸水管線，需等管線充水後陸續恢復供水，也因管末及地勢較高地區復水較慢，已備妥水車因應用水需求，對停水造成用水不便，敬請民眾見諒。

市府經發局表示，停水第一時間，昨隨即掌握訊息，並連繫水公司緊急搶修，協助盡速修復破損管線以減少影響民眾生活用水的不便，並持續回報供水管路修復狀況，後續停復水資訊可洽台水客服專線1910或第七區管理處岡山服務所07-6222814。

岡山 停水

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