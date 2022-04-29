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蓮池潭畔「童游藝境」親子館 獲德國iF設計獎肯定

中央社 / 高雄29日電

世界4大設計獎項之一德國iF設計獎（iF DESIGN AWARD），近日公布2022得獎名單，高雄蓮池潭畔的「童游藝境」親子館，以教育融入遊樂、空間引導學習的設計，獲大獎肯定。

高雄左營蓮池潭特有的龍虎塔以及周邊神尊寺廟風景，一直是國內外民眾出門旅遊熱門景點，更曾多次躍上國際媒體，受外國遊客、網紅青睞。新設在纜繩滑水設施旁的「童游藝境」親子館，近日又因其出色的設計，獲德國2022 iF設計獎肯定。

高雄市政府觀光局今天發布新聞稿宣布好消息。觀光局說明，「童游藝境」親子館外觀新穎融合湖景特色，內在精心設計的空間以及豐富的親子課程，吸引許多親子家庭造訪，尤其是室內無邊際親子泳池搭配蓮池潭的景色，更是許多家長直接點名的親子課程。

觀光局表示，「童游藝境」親子館以「教育融入遊樂」、「空間引導學習」二大方向為設計主軸，不以形象或圖樣框限小朋友的學習範圍，透過無邊際泳池、垂直動線的攀爬網、平衡木版區、鏡面設計以及各種柔和顏色，讓孩子自由以身體探索、感受空間樂趣與戶外自然美景，進而引導學習教育。

「童游藝境」親子館的設計師吳典育認為，「其實孩子並不複雜，給他一個圓就可以聯想到太陽、太空梭，如果我們用孩子的角度去看事情的話，設計出來的空間就不會那麼制式」。因此以孩子為出發點，整體空間以白色及實木材料為主軸，不使用過度濃厚的色彩及過度具體的圖案進行設計，並透過空間的延伸，讓家長和孩子欣賞蓮池潭的自然景觀。

「童游藝境」親子館緊鄰「蓮潭滑水主題樂園」，觀光局指出，樂園是委託專業廠商打造，主推纜繩滑水運動，是全台規模最大的纜繩滑水場，至今已吸引破百萬人次造訪。高市府表示，今年也持續辦理蓮池潭周圍景觀環境整建，包含南區牌樓入口廣場及蓮池潭孔廟主入口整體空間營造等，公私部門共同努力，創造更具吸引力的蓮潭景觀。

親子 觀光局

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